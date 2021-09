Cowboy Bebop, il cosplay di Faye firmato Meg Turney si ispira al design classico

Cowboy Bebop arriverà su Netflix con uno show live action e Meg Turney ha voluto approfittare della cosa per riproporre il design classico di Faye in uno dei suoi ultimi cosplay.

La serie TV di Cowboy Bebop debutterà su Netflix a novembre. e i primi scatti hanno mostrato le nuove versioni dei vari personaggi, Faye inclusa, che verrà interpretata da Daniella Pineda.

"Avete visto le nuove immagini dal live action di Cowboy Bebop? Cosa ne pensate?", ha chiesto Meg ai propri fan in un post su Instagram. "Il nuovo look di Faye non mi fa impazzire, diciamo, ma sono assolutamente decisa a darle una possibilità!"

A proposito di possibilità, quante ce ne sono che non abbiate visto i precedenti cosplay di Meg Turney? Eccone qualcuno: Captain America in versione pin-up, 2B da NieR: Automata, Miranda da Mass Effect Legendary Edition e Bunny Bulma da Dragon Ball.