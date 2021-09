Ghost of Tsushima: Legends, ecco il trailer della modalità Rivali

Ghost of Tsushima: Legends, la componente multiplayer del titolo sviluppato da Sucker Punch, vedrà oggi il debutto della modalità Rivali, che Sony ha voluto presentare ufficialmente con il trailer che trovate qui sopra.

Come abbiamo scritto ieri, nel riportare le novità dell'update 2.08 di Ghost of Tsushima, nella modalità Rivali due coppie di giocatori dovranno affrontare una serie di ondate di nemici.

Ogni avversario eliminato ci consentirà di ottenere dei Magatama che potremo sfruttare per infliggere danni all'altro team oppure impiegare per l'acquisto di malus che possono in qualche modo bloccare le azioni degli altri giocatori.

La versione stand alone di Ghost of Tsushima: Legends sarà disponibile per l'acquisto su PlayStation Store a partire da oggi, al prezzo di 19,99€.