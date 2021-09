Ghost of Tsushima Director's Cut: update 2.08 disponibile, ecco le novità

Sucker Punch ha pubblicato l'update 2.08 di Ghost of Tushima Director's Cut e svelato le novità in arrivo domani per la componente multiplayer di Legends. Ecco tutte le novità principali.

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno annunciato che il nuovo aggiornamento è disponibile da ora e che apporterà una serie di modifiche. Nello specifico l'update migliora i tempi di caricamento per la visualizzazione di elementi cosmetici nei menu per PS5, ripristina i colori per i comandi a schermo (erano stati rimossi con la Director's Cut), apporta varie modifiche alla modalità multiplayer Legends e risolve una serie di bug non meglio specificati (maggiori dettagli in merito arriveranno con le note ufficiali, che potrete trovare prossimamente nel sito ufficiale di Sucker Punch).

Per quanto riguarda la componente multiplayer Legends di Ghost of Tsushima Director's Cut, che da domani sarà disponibile standalone al prezzo di 19,99 €, domani sarà disponibile una nuova patch, che introdurrà la modalità Rivali.

In questa modalità due squadre da due utenti dovranno fronteggiare diverse ondate di nemici. Per ogni nemico sconfitto sarà possibile raccogliere dei Magatama utilizzabili per infliggere danni all'altra squadra. È possibile spendere Magatama per acquistare Ombre in grado di bloccare gli acquisti degli avversari, Maledizioni (prosciugamento salute, esplosioni, etc.), Hwacha e tanto altro. Una volta spesi Magatama a sufficienza potrete sbloccare le ondate Conflitto finale.

Le altre novità dell'update per Legends includono una nuova espansione al sistema di progressione e di ricompense. Inoltre i giocatori in possesso di equipaggiamento di livello 110 potranno legarlo a una classe e attivare le "Mastery Challenges". Questo permette di aumentare il livello di Ki di un equipaggiamento al 120 ed eventualmente sbloccare un secondo slot per i perk. Attivando le Mastery Quest sbloccherete anche una nuova Abilità e Tecniche per ogni classe.