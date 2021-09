Far Cry 6: requisiti PC per 1080p, 1440p, 4K, ray tracing e i 60 FPS

Far Cry 6 è sempre più vicino e i giocatori PC hanno finalmente modo di scoprire i requisiti consigliati per varie risoluzioni e frame rate. Ubisoft ha svelato i requisiti per i 1080p/30FPS, i 1080p/60FPS, 1440p/60FPS, 1440p con ray tracing a 60FPS e 4K con ray tracing a 30 FPS.

Vediamo tutti i requisiti di Far Cry 6 in ordine, partendo con quelli minimi per i 1080p e 30 FPS:



CPU: Intel i5-4460 o AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 960 o AMD RX 460

VRAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 60 GB

Vediamo invece ora i requisiti raccomandati per i 1080p e 60 FPS:



CPU: Intel i7-7700 o AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GTX 1080 o AMD RX VEGA64

VRAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 60 GB

Ora è invece il turno dei requisiti per 1440p/60 FPS di Far Cry 6:



CPU: Intel i7-9700 o AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 2070 Super o AMD RX 5700XT

VRAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 60 GB

Passiamo ora ai requisiti per i 1440p e 60 FPS con ray tracing:



CPU: Intel i5-10600 o AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 3070 o AMD RX 6900XT

VRAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 60 GB

Infine, ecco i requisiti consigliati per 4K e 30 FPS con ray tracing per Far Cry 6:



CPU: Intel i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 3080 o AMD RX 6800

VRAM: 10 GB

Spazio di archiviazione: 60 GB

Vi ricordiamo infine che lo abbiamo provato e Giancarlo Esposito ha i giorni contati! Ecco inoltre il trailer dedicato alla storia di Far Cry 6 svelato alla Gamescom 2021.