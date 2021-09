Genshin Impact: 100 Primogems gratis grazie a una descrizione errata di Raiden Shogun

MiHoYo ha deciso di regalare 100 Primogems a tutti i giocatori di Genshin Impact, per scusarsi di un piccolo errore nella descrizione di una delle abilità passive di Raiden Shogun, il nuovo personaggio giocabile introdotto con l'Update 2.1 e ottenibile tramite un banner evento attualmente in corso.

L'errore in questione riguarda la descrizione del sesto bonus delle Costellazioni del personaggio. Nello specifico questa affermava che durante l'Elemental Burst gli "attacchi normali, caricati e dall'alto riducono il tempo di ricarica dell'Elemental Burst dei compagni nelle vicinanze di un 1 secondo" mentre in realtà la versione corretta afferma invece che "gli attacchi di Raiden Shogun che sono considerati parte dell'Elemental Burst riducono il tempo di ricarica di...". Va detto comunque che il bonus funzionava correttamente nonostante la descrizione errata.

In ogni caso per scusarsi di questo piccolo errore, gli sviluppatori hanno deciso di regalare 100 Primogems a tutti i giocatori, la valuta necessaria per esprimere "desideri" nei banner. Per riscattarli vi basta loggare nel gioco e accedere alla mailbox interna, che troverete nel menu di Paimon. Insomma, sembra proprio che miHoYo sappia proprio come farsi perdonare.

