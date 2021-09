Genshin Impact guida - Aloy: abilità, build migliori e come ottenerla su PS4, PS5, PC, iOS e Android

Aloy in Genshin Impact rappresenta l'elemento Cryo e combatte utilizzando l'arco, una scelta azzeccata considerando la controparte originale. È un personaggio 5 stelle con diverse caratteristiche interessanti, che potrebbe benissimo entrare nel vostro team principale, specialmente se avete iniziato da poco Genshin Impact e non avete a disposizione tanti combattenti "forti". In questa guida di Genshin Impact faremo una panoramica delle abilità e le build migliori per Aloy e come ottenerla su PS5, PS4, PC, iOS e Android.

Come ottenere Aloy e l’arco Predator

Genshin Impact

Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West e l'arco Predator sono disponibili per tutti i giocatori PS4 e PS5 che hanno installato l'update 2.1 di Genshin Impact. Il requisito per riscattarli è quello di aver raggiunto l'Adventure Rank di livello 20 o superiore e loggare nel gioco con una piattaforma Sony. Chi gioca al titolo miHoYo da tempo avrà già raggiunto tale soglia, mentre chi invece ha iniziato solo ora, magari perché invogliato proprio dall'idea di utilizzare Aloy in attesa di Forbidden West, invece dovrà darsi da fare. Partendo dal livello 1 ci vogliono circa 20 - 25 ore di gioco per raggiungere l'Adventure Rank 20. Ma tranquilli, non c'è bisogno di andare di fretta. Avrete infatti tempo fino al 23 novembre, giorno di lancio dell'update 2.3, per ottenere il personaggio. Una volta che avrete effettuato il login potrete riscattare Aloy e l'arco 4 stelle Predator dalla mailbox, accessibile dal menu di Paimon.

L'arco Predator ha il bonus passivo Strong Strike: causare danni di elemento Cryo aumenta i danni degli attacchi normali e caricati del 10% per 6 secondi. L'effetto può essere accumulato per due volte. Inoltre se l'arco viene utilizzato da Aloy ne aumenta il valore di attacco di 66. Insomma, sembra proprio un'arma fatta su misura per la cacciatrice di macchine di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

I giocatori PC e quelli che utilizzando smartphone e tablet Android e iOS invece dovranno attendere fino all'Update 2.2 di Genshin Impact, previsto per il 13 ottobre 2021, prima di poter riscattare Aloy e l'arco Predator. Anche in questo caso è necessario aver raggiunto almeno l'Adventure Rank 20 e avrete tempo fino al 24 novembre 2021 per riscattare il personaggio.

Tuttavia grazie alle funzioni cross-play e cross-save di Genshin Impact tutti i giocatori PC, iOS e Android possono ottenere Aloy prima dell'update 2.2, a patto di possedere una console Sony. Basta infatti semplicemente loggare da PS4 o PS5 e riscattare il personaggio da questa piattaforma, per poi poterla utilizzare anche su tutti gli altri dispositivi. Detto questo tenete a mente che il bonus passivo Strong Strike dell'arco Predator si attiva solo quando giocate su piattaforme PlayStation. Non è ancora chiaro se l'effetto verrà "sbloccato" anche per le altre piattaforme con l'update 2.2.

Ricapitolando, la distribuzione di Aloy avverrà in due fasi: