Ghost of Tsushima: Legends sarà pubblicato in versione indipendente con la modalità Rivali

Sucker Punch non sta solo lavorando alla Director's Cut di Ghost of Tsushma per PS4 e Playstation 5. Lo studio americano, infatti, ha anche trovato il tempo di espandere e migliorare la versione multigiocatore chiamata Ghost of Tsushima: Legends. Tanto che pubblicherà il gioco in in versione indipendente a partire dal 3 settembre, con in più la modalità Rivali. L'espansione sarà cross-play e cross save, oltre che gratuita per tutti i possessori di Ghost of Tsusihima, mentre costerà 19,99 euro per tutti coloro che volessero comprare solamente la versione standalone.

Inoltre lo studio ha annunciato che a partire dal 20 agosto cominceranno ad arrivare nuovi aggiornamenti che serviranno per l'uscita di Ghost of Tsushima Director's Cut.

Parlando col PS Blog Darren Bridges, Senior Staff Designer di Sucker Punch Productions, ha confermato che Ghost of Tsushima: Legends sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti che possiedono una qualsiasi versione di Ghost of Tsushima, sia su PS4 che PS5, senza che sia richiesto l'acquisto della versione Director's Cut. Gli utenti che giocano su PS4 o PS5 potranno giocare insieme senza problemi e i progressi della modalità Leggende verranno trasferiti indipendentemente dalla console di gioco.

Ghost of Tsushima: Legends sarà espanso con la modalità Rivali, nella quale due squadre da due utenti dovranno fronteggiare diverse ondate di nemici. Per ogni nemico sconfitto sarà possibile raccogliere dei Magatama utilizzabili per infliggere danni all'altra squadra. È possibile spendere Magatama per acquistare Ombre in grado di bloccare gli acquisti degli avversari, Maledizioni (prosciugamento salute, esplosioni, etc.), Hwacha e tanto altro. Una volta spesi Magatama a sufficienza potrete sbloccare le ondate Conflitto finale.

La seconda novità è il sistema di Maestria nell'attrezzatura. Si tratta di una nuova espansione dei sistemi di progressione e ricompensa della modalità Leggende. I giocatori con equipaggiamento di livello 110 potranno adesso associarlo a una classe attivando le "Sfide di maestria". Ciò consentirà di aumentare il livello Ki di un elemento dell'equipaggiamento a 120, sbloccando un secondo spazio vantaggio. Sbloccando le Sfide di maestria sarà anche possibile attivare una nuova Abilità e nuove Tecniche per ogni classe.

Lo studio ha annunciato anche che il 20 agosto arriverà un aggiornamento che aggiungerà nuove funzionalità alla modalità Leggende. Per esempio lo studio ha riequilibrato la modalità Sopravvivenza per diminuire la durata delle sessioni, oltre ad aver aggiunto nuove sfide Sopravvivenza Incubo settimanali e sbloccato ulteriori elementi estetici in modalità Leggende per i giocatori che li hanno sbloccati nella storia di Jin e in Nuova partita+.

Tutte le funzionalità di cui sopra saranno disponibili senza costi aggiuntivi per i possessori di Ghost of Tsushima. Per coloro che non lo possiedono ancora ma vogliono provare la modalità Leggende, abbiamo introdotto la possibilità di comprare Ghost of Tsushima: Legends in versione standalone e cioè senza la modalità giocatore singolo con protagonista Jin Sakai.

Questa nuova versione standalone di Legends sarà disponibile su PlayStation Store a €19,99 per PS4 o PS5. Ad eccezione di alcuni elementi estetici sbloccabili solo tramite la campagna per giocatore singolo, si tratta della stessa versione Leggende a cui è possibile accedere se si possiede Ghost of Tsushima. In altre parole, avrete accesso ai contenuti rilasciati nel 2020 oltre a tutte le novità di cui vi abbiamo parlato oggi. E ovviamente, potrete giocare in modalità cooperativa con gli utenti in possesso della versione completa. Per i giocatori che acquistano la versione standalone di Ghost of Tsushima: Legends, sarà possibile passare a Ghost of Tsushima Director's Cut in qualsiasi momento per €50 (PS4) o €60(PS5).

Inoltre, ogni settimana dal 10 settembre all'1 ottobre, lo studio ha annunciato che introdurrà nuovi contenuti tra cui una mappa di Rivali aggiuntiva, nuove mappe Sopravvivenza ispirate all'isola di Iki e al regno di Iyo e le missioni Prove di Iyo, una complessa nuova versione delle missioni Incursione dell'anno scorso che offre sfide in versione ridotta e una nuova serie di classifiche online.