Offerte di Settembre Amazon: prova gratuita di 3 mesi per Amazon Music Unlimited

Le offerte di Settembre di Amazon, parte delle iniziative per il ritorno a scuola assieme alla nuova Amazon Gamin Week, tornano a proporci una promozione molto interessante su Amazon Music Unlimited. Dal 30 agosto al 30 settembre, infatti, il periodo di prova gratuito per il servizio sarà esteso da 1 a 3 mesi.

Il periodo d'uso gratuito per Amazon Music Unlimited è riservato ai nuovi iscritti ed è ovviamente pensato per mostrare i vantaggi del servizio che, per 9,99 euro al mese a patto ovviamente di decidere di restare iscritti dopo la prova, garantisce accesso illimitato a 75 milioni di brani, senza pubblicità, con la possibilità di ascolto offline e un sacco di podcast a condire l'offerta.

Amazon ha deciso di riproporre una delle sue iniziative più apprezzate per le Offerte di Settembre

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.