For Honor: data di uscita e trailer della Stagione 3 Anno 5 Tempest

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di For Honor Anno 5 Stagione 3: 9 settembre 2021. La stagione è titolata "Tempest". Ne potete vedere il trailer di presentazione qui sopra, tramite il video ufficiale italiano condiviso su YouTube dalla compagnia francese.

Il trailer cinematografico non dà grandi informazioni riguardo a quanto ci aspetto in For Honor Anno 5 Stagione 3 - Tempest -, ma non è una sorpresa visto che il suo obiettivo principale è di espandere la lore del gioco e darci giusto un assaggio di quello che ci attende. Possiamo affermare che vi sia una grande enfasi sulla fazione dei vichinghi, visto che il video è incentrato sull'eroe Berserker.

La presentazione ufficiale di For Honor Tempest recita: "A partire dal 9 settembre, A5S3 Tempesta porterà drastici cambiamenti nel mondo di For Honor, chiudendo il capitolo costituito dall'A5S2: Miraggio."

"Sotto un sole cocente, le fazioni di Heathmoor lottarono a lungo per accaparrarsi le scorte d'acqua. Ma ciò che prima scarseggiava poi arrivò in quantità esorbitanti. L'insopportabile calore del periodo di siccità sciolse i ghiacciai del Valkenheim, facendo salire pericolosamente il livello delle acque. Piogge torrenziali e violenti venti flagellarono Heathmoor, e la tempesta sembrava destinata a non finire mai. Quando il mondo che conoscevano venne travolto dalle acque, i guerrieri si ritrovarono spaesati. Tutti tranne i Vichinghi, per cui le tempeste erano portatrici di rinascita... e dell'occasione di regnare incontrastati."

"I temi di cui sopra sono fortemente rappresentati nel gioco dall'A5S3 Tempesta e dalla personalizzazione stagionale. Per altre informazioni sulla stagione, continua a leggere. Parleremo dell'evento Maree della tempesta, del Pass Battaglia della stagione, di tutte le novità riguardanti Terreni di prova e altro ancora. Continua a seguirci per saperne di più sulle nuove varianti di armature e per altre possibili sorprese previste per il secondo aggiornamento dell'A5S3. Infine, siamo felici di annunciare che, per questa stagione, tutti gli eroi riceveranno sin da subito un'esecuzione esclusiva."

Il Pass Battaglia della Stagione 3 Anno 5 di For Honor includerà 100 ranghi di ricompense per tutti gli eroi. Le ricompense premium includono aspetti, effetti e armi a tema Tempesta, un bonus ai punti battaglia dagli scontri completati, 11.000 Acciaio e molto altro. Il Pass Battaglia A5S3 sarà disponibile dal lancio della stagione fino al 6 dicembre.

Infine, dal lancio della nuova stagione fino al 30 settembre, tutti i giocatori potranno partecipare a Maree della tempesta con il Pass Evento gratuito e ottenere varie ricompense, tra cui un nuovo aspetto da battaglia, un effetto e un ornamento. Inoltre, per la durata dell'evento sarà possibile trovare nuovi armi come bottino.

Rimanendo in casa Ubisoft, oggi sono stati svelati i requisiti PC di Far Cry 6 per 1080p, 1440p, 4K, ray tracing e i 60 FPS.