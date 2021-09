GTA Online: Übermacht Cypher, nuovo contratto e non solo tra le novità dell'update

GTA Online si aggiorna oggi, 2 settembre 2021, e introduce varie novità, come la Übermacht Cypher, nuovi contratti e non solo. Vediamo tutto quello che è stato annunciato per l'update da Rockstar Games tramite il sito ufficiale.

Per iniziare, GTA Online introduce il nuovo contratto "L'oro della Union Depository". La descrizione ufficiale recita: "Abbiamo un piano per colpire uno degli edifici meglio sorvegliati di Los Santos, la Union Depository. Prima di poter varcare la soglia ti servono un paio di cosette, vai alla lavagna degli incarichi nella tua autofficina per saperne di più."

Le ricompense dei contratti, inoltre, sono doppie, sia per GTA$ che RP. Nella modalità Pilotini, invece, si otterranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana. Infine, nelle missioni dei DJ si ottengono doppi GTA$ e doppi RP.

GTA Online: L'oro della Union Depository

I membri dell'Autoraduno di LS che arrivano in prima posizione in 5 gare clandestine diverse riceveranno la nuova Übermacht Cypher come veicolo trofeo della settimana. La potete vedere sopra al Vapid Slamtruck, al centro dell'autoraduno. Inoltre, accedendo in qualsiasi momento durante questa settimana si otterrà gratuitamente la livrea Demone della velocità negativa per la Übermacht Cypher.

Inoltre, nell'area di prova è possibile provare la nuova Übermacht Cypher, l'inedita Karin Previon, o la Vapid Dominator GTT prima di decidere se comprarle. Si può anche sfidare gli amici a una Corsa ai checkpoint amichevole o gareggiare contro il tempo in una Prova a tempo.

Infine, la Dundreary Landstalker XL, un SUV che combina la praticità della vita urbana all'incoscienza della guida fuoristrada in mezzo al fango, è disponibile come premio della settimana presso il Casinò e Resort Diamond.

Questa settimana tutte le autofficine sono scontate del 20%. Gli sconti per i mezzi sono:



Dinka Jester RR - 30% di sconto

Grotti Itali RSX - 40% di sconto

Benefactor Krieger - 40% di sconto

Progen Emerus - 40% di sconto

Nagasaki Dinghy armato - 40% di sconto

Mammoth Tula - 40% di sconto

