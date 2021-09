Apple Arcade: tre nuovi giochi si aggiungono al catalogo del servizio iOS

Apple ha annunciato che questo venerdì saranno resi disponibili tre nuovi giochi su Apple Arcade, il servizio in abbonamento videoludico per iOS. Parliamo di Zen Pinball Party, MasterChef: Let's Cook! e Layton's Mystery Journey. Oltre a questi, ci sarà spazio anche per il popolarissimo Crossy Road di Hipster Whale, in arrivo in una data ancora da definire.

Vediamo i dettagli sui tre giochi in arrivo su Apple Arcade questo venerdì, partendo con Zen Pinball Party di Zen Studios. Il gioco offre la "miglior esperienza di gioco a flipper, con tavoli accuratamente realizzati che si ispirano ad alcuni dei più grandi marchi di DreamWorks Animation e Hasbro, oppure a popolari temi dei flipper classici". I giocatori possono sfidare amici e familiari per ottenere il punteggio più alto su tavoli basati sulle IP di Trolls, Kung-Fu Panda, How to Train Your Dragon, MY LITTLE PONY, Theatre of Magic, Attack from Mars e molto altro.

Zen Pinball Party

Il secondo gioco di Apple Arcade in arrivo il prossimo venerdì è MasterChef: Let's Cook! di Tilting Point. Il gioco chiede ai giocatori di affettare ingredienti, preparare pietanze, impiattare e servire piatti deliziosi in una gara di cucina ispirata al famoso show televisivo. I giocatori metteranno in mostra le loro abilità culinarie per diventare lo chef numero uno, mentre verranno sfidati da altri giocatori di tutto il mondo. Si potranno scegliere i propri ingredienti e si potranno utilizzare per cucinare piatti da servire tramite minigiochi. La giuria di MasterChef valuterà il piatto in base a performance e velocità. I giocatori possono completare e sbloccare nuove ricette, sfide e minigiochi durante il loro viaggio culinario. Il gioco verrà anche aggiornato costantemente con spettacoli settimanali, eventi in-game basati su temi specifici come Gourmet Burger Show e Spooky Show, tra molti altri. Inoltre, ogni settimana ci saranno nuovi eventi e verranno proposte nuove ricette creative legate diverse stagioni.

Infine, Apple Arcade accoglie Layton's Mystery Journey di Level-5 che si svolge nel cuore di Londra e vedrà i giocatori unirsi a Katrielle Layton nella ricerca del padre scomparso, il professor Hershel Layton. I giocatori visiteranno i famosi luoghi di riferimento di Londra, dalla House of Parliament al Tower Bridge, seguendo Kat sulla sua fidata bicicletta, risolvendo un caso dopo l'altro, fino a scoprire involontariamente la Conspiracy dei Millionaires. Potete leggere la nostra recensione qui.

Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari

Diteci, vi interessano questi nuovi giochi Apple Arcade?