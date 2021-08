GTA 6: fan pretende di scoprire la data di uscita e invade il palco di uno show tedesco

GTA 6 è molto atteso, ma sembra essere molto lontano. I fan non sopportano più di non sapere nulla del gioco e, uno di essi, ha invaso il palco di uno show tedesco pretendendo di scoprire la data di uscita del gioco Rockstar.

Schlag den Star è uno show a premi televisivo tedesco che va in onda il sabato sera. Nell'ultima puntata, un membro del pubblico che si è identificato come "Taser" è salito sul palco mentre il presentatore - Elton - stava parlando una delle partecipanti, la star dei reality Evelyn Maria Burdecki. Lo spettatore ha quindi detto: "Sto aspettando GTA 6 da otto anni". Al che, il presentatore ha risposto che non ha idea di quando GTA 6 sarà pubblicato e che non ha alcun potere in merito. Taser ha anche preteso che il presentatore parlasse alla telecamera per chiedere dove fosse finito GTA 6.

Tutto questo non è in realtà completamente casuale. Elton non è solo presentatore, ma anche doppiatore: la sua voce può essere udita nella versione tedesca di Halo 3, ad esempio. Questo potrebbe spiegare perché Taser abbia pensato che Elton potesse avere delle informazioni su GTA 6. Non è chiaro se lo spettatore fosse nel pieno delle proprie facoltà mentali, sottolineiamolo. Il presentatore ha anche chiuso il discorso chiedendo se Taser fosse stato pagato da Take Two o da Rockstar per fare quella scenata (la risposta è sicuramente no). Alla fine la sicurezza è arrivata e ha scortato Taser giù dal palco. Elton e Burdecki hanno però mantenuto la calma e sono stati in grado di intrattenere per qualche attimo l'uomo.

Qui sotto potete vedere il video completo di quanto accaduto, con sottotitoli in inglese. Capiamo che GTA 6 è molto atteso, ma suggeriamo di non salire sul palco di uno show televisivo per chiedere informazioni.

