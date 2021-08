Monster Hunter Stories 2: Kirin Oscuro e Arcanum Mizutsune nel trailer dell'update 3

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin che presenta le novità in arrivo con l'atteso Update 3, tra cui il Kirin Oscuro e l'Arcanum Mizutsune.

L'aggiornamento sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a partire dal 2 settembre. Tra le novità di spicco ci sono sicuramente un nuovo terzetto di varianti e sottospecie di mostri che metteranno alla prova i giocatori, ovvero il Glacialis Gammoth, il Kirin Oscuro e l'Arcanum Mitsutsune.

In particolare il Kirnin Oscuro è una sottospecie molto più aggressiva del drago anziano, caratterizzato da un corpo è nero come l'ebano. A differenza dei Kirin normali, le controparti oscure non si difendono utilizzando fulmini ma usano frammenti di ghiaccio per squartare il malcapitato di turno.

Oltre ai tre nuovi mostri, l'update introdurrà una serie di nuove missioni secondarie e missioni co-op:

Missioni in collaborazione - 2 settembre

★8 (Esplora) Uova acqua

★8 (Esplora) Uova ghiaccio

Missioni in collaborazione - 16 settembre

★9 (Uccidi) Arcanum Mizutsune

★9 (Uccidi) Glacialis Gammoth

★8 (Turno) Mizutsune

★8 (Turno) Gammoth

★8 (Esplora) Tana dei 4 predestinati

Missioni secondarie - 2 settembre

★8 Fantasma di ghiaccio

★4 (Speciale) A caccia di insetti

Missioni secondarie - 16 settembre

★8 Montagna inespugnabile

★8 Raccolta di funghi (speciale)

L'update 3 di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verrà introdotto con l'aggiornamento 1.3 delle versioni Switch e PC, che tra le altre cose risolve una serie di problemi e bug minori. Per tutti i dettagli sulle note della patch vi rimandiamo al sito ufficiale, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Pochi giorni fa invece Akuma di Tekken è arrivato su Monster Hunter Rise con una nuova missione evento.