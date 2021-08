NBA 2K22: 2K Sports pubblica il primo video gameplay

2K Sports ha pubblicato il primo video gameplay ufficiale di NBA 2K2022, il nuovo titolo sportivo per gli amanti del basket in arrivo su PC e console a settembre.

Il filmato non offre in realtà chissà quale assaggio delle meccaniche di gioco, ma quantomeno permette di farci un'idea sul lavoro degli sviluppatori nel ricreare animazioni ed espressioni facciali molto realistiche. In compenso nei giorni scorsi 2K ha svelato molte informazioni riguardanti le modalità di NBA 2K22.

Ad esempio, di recente sono state svelate le novità in arrivo con The W, che in questa nuova iterazione avrà un nuovo sistema di progressi dei distintivi, che miglioreranno le capacità delle vostre giocatrici e offriranno un alto tasso di personalizzazione, spaziando tra infinite possibilità e build uniche basate sulle vostre specialità. Anche sul versante del multiplayer di questa modalità sono stati fatti progressi, come ad esempio la possibilità di collegarvi con i vostri amici prima che cominci il matchmaking.

Ma non è finita qui, perché 2K ha presentato anche le Stagioni, le novità di MyTeam e la Mia Carriera di NBA 2K22, che quest'anno promette un'esperienza ancora più coinvolgente rispetto alle precedenti edizioni.

Vi ricordiamo che NBA 2K22 sarà disponibile dal 10 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.