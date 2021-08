PS5: il nuovo modello è peggiore del precedente? Chiariamo

E noi cosa c'entriamo in tutto questo? Beh, siamo qui per dirvi nel dettaglio tutto quello che è venuto fuori da quel video: ovvero quali sono le novità di questa revisione che, siamo sicuri, continuerà a far discutere.

Austin Evans, bravissimo youtuber salito alla ribalta un annetto fa per tutta una serie di test svolti su Xbox Series X in anticipo sul resto del mondo, è riuscito a mettere le mani sul nuovo modello per tirare fuori un bel video di primo contatto con la console.

Di cosa stiamo parlando? Chiaramente di PS5 e del nuovo modello che Sony ha cominciato a distribuire nei mercati giapponesi e australiani, in attesa che probabilmente, lo stesso avvenga anche in Europa e in America.

I primi documenti per la registrazione del nuovo modello avevano cominciato ad apparire in rete già a maggio e durante il mese di luglio alcuni negozi giapponesi avevano confermato di aver messo in vendita la nuova versione della console. E nel weekend, finalmente, qualcuno ha potuto toccare con mano, e mostrare, questa misteriosa revisione hardware.

Le 5 novità della revisione

Un primo piano del logo PlayStation sulla vela frontale di PS5

Prima di tutto partiamo dai 5 sintomi che evidenziano l'esistenza, anzi, la consistenza di questa nuova revisione. E poi andiamo a vedere quali sono le cause di queste sostanziali modifiche.

Un nuovo numero di identificazione

Partiamo dall'elemento più evidente: il nuovo numero di identificazione stampato in bella evidenza sulla parte superiore della scatola.

La PlayStation 5 è distribuita nei 2 modelli che ben conosciamo, quello classico a 499€ e quello All Digital, senza disco, a 399€. Il numero di serie differisce in funzione del mercato e chiaramente del modello ma ha un paio di valori fissi: le 3 lettere iniziali CFI e i primi 2 numeri, 10, seguiti da altri 2 numeri e una lettera finale.

Il modello originale, quello di lancio, è solitamente contrassegnato con CFI-1000A o B e CFI-1015A o B.

La nuova revisione segue le stesse regole e potrebbe quindi differire in funzione dei mercati di vendita e a seconda della presenza o meno del disco, ma a cambiare sono soprattutto i primi 2 numeri: 11 invece di 10.

La scatola mostrata da Austin Evans riporta il numero di identificazione CFI-1100B, ma diamo per scontato che si troveranno sul mercato anche l'1100A e l'1115B o 1115A.

Un'importante differenza di peso

Il secondo elemento immediatamente visibile, ancora prima di aver acceso la console, è la differenza di peso tra il modello originale e questa nuova revisione.

Austin Evans ha potuto confrontare solo la versione All Digital, senza disco, ma diamo per scontato che questa differenza la vedremo anche nella versione standard con disco.

Si parla di 3541 grammi del nuovo modello contro i 3828 grammi della console originale. Quasi 300 grammi di peso in meno che, stando alle parole dello youtuber, si percepiscono immediatamente prendendo in mano le 2 differenti console e non sono chiaramente dovuti alla diversa vite utilizzata per fissare la base alla console, ora leggermente più maneggiabile anche senza l'ausilio di un cacciavite.

A cosa è dovuta quindi questa differenza così massiccia? Ci arriviamo più avanti!

PS5 standard e il DualSense

Una minore rumorosità

Da questo punto in avanti dobbiamo necessariamente fidarci dei test di Austin Evans e vi garantiamo che se ne avremo la possibilità, faremo le stesse verifiche anche da noi in redazione. Come prima cosa, si nota una rumorosità minore del nuovo modello.

Si parla di valori microscopici che probabilmente, non sono neanche riscontrabili in condizioni di uso normali, all'interno di case e uffici dove non vige il silenzio assoluto o con la console a qualche metro di distanza dall'utilizzatore.

Utilizzando però un microfono per il rilevamento del rumore ambientale, risulta che la nuova PS5 emette circa 42.1 decibel durante la riproduzione di Astro's Playroom, quindi in condizioni d'uso standard. A confronto e con lo stesso identico gioco lanciato, la PlayStation 5 originale emette 43.5 decibel. Parliamo di poco meno di un decibel e mezzo di differenza a favore del nuovo modello. Un valore che, a quei volumi, è praticamente non percebile a orecchio umano.

Un maggiore consumo elettrico

Anche in questo caso, come per la rumorosità, Austin Evans ha potuto rilevare una sottile differenza nel consumo elettrico tra i 2 modelli.

Per la precisione la nuova revisione arriva a toccare 230 Watt mentre Astro's Playroom è in funzione a differenza dei 225 Watt consumati dalla PS5 originale di lancio. Parliamo di 5 Watt di differenza a sfavore del nuovo modello, un numero veramente microscopico, appena il 2% di consumo aggiuntivo a pieno carico, molto probabilmente dovuto a una diversa gestione della rotazione della ventola o delle frequenze variabili del SoC della console.

Ma anche qui è difficile esprimere valutazioni sensate fino a quando non verranno effettuati test più approfonditi.

Il DualSense in primo piano

Una temperatura di esercizio più alta

E qui arriviamo alla pietra dello scandalo. All'evidenza che ha fatto impazzire fan e detrattori del brand PlayStation e che ha letteralmente surriscaldato il dibattito del weekend: una temperatura di esercizio più alta della nuova revisione.

Ancora una volta parliamo di un'analisi molto empirica e poco approfondita per quanto fatta bene. Austin Evans si è infatti limitato ad analizzare la temperatura dell'aria calda espulsa dal retro della console che è chiaramente un riferimento della quantità di calore generata dalla componentistica interna ma non può dare un'indicazione precisa delle frequenze di lavoro della console o della capacità del sistema di raffreddamento revisionato di dissipare maggiori o minori, o addirittura uguali, quantità di calore.

Quello che sappiamo, in concreto, è che la nuova PS5 si stabilizza intorno ai 55 gradi centigradi arrivando a toccare anche 58 gradi stando alle riprese fatte da Evans con la telecamera a infrarossi mentre il modello originale della console si posiziona tra i 51 e i 52 gradi centigradi durante il funzionamento dello stesso gioco.

Si parla quindi di una forbice che spazia da 3 gradi di differenza nella migliore delle ipotesi per arrivare a 7 gradi nella peggiore delle condizioni.

Ma, di nuovo, questo può significare molto poco in termini di autonomia, stabilità, funzionamento e longevità della nuova PS5.