PS5: nuovo modello o revisione della console Sony in arrivo? Spuntano documenti

PS5 potrebbe avere un nuovo modello o una revisione della console in arrivo da parte di Sony, stando ad alcuni documenti emersi di recente anche presso la FCC americana che fanno pensare a un dispositivo con alcune variazioni rispetto alla console attuale.

I documenti in questione sono sparsi tra varie fonti ma sembrano tratteggiare delle novità in arrivo dal punto di vista di dispositivi tecnologici in qualche modo legati a PS5, ovvero revisioni con nuovi codici identificativi della console Sony, che potrebbero avere a che fare con modifiche lievi della produzione ma anche qualcosa di più importante.

Ovviamente è molto difficile che PS5 vada incontro a una modifica sostanziale del suo hardware a pochi mesi dal lancio, ma potrebbe trattarsi di alcune modifiche della linea produttiva che possano forse migliorare anche il ritmo di produzione, magari con una riorganizzazione di questa attraverso anche componenti diversi. Da questo punto di vista, potrebbe trattarsi del presunto nuovo modello con CPU da 6nm di AMD, già emerso in alcune voci di corridoio recenti, progettato proprio per ovviare ai problemi di scarsità di materiali e scorte e previsto per il 2022.



Nella fattispecie, emerge che il nuovo hardware posto alla revisione dell'FCC, ovvero la Federal Communications Commission USA, è identificato con il codice CFI-1115A, leggermente diverso da quello che viene utilizzato attualmente da PS5, ovvero CFI-1015A. Modifiche di questo tipo si vedono regolarmente nel corso del ciclo vitale di una console e sono legate solitamente a revisioni minori dell'hardware che portano risultati impercettibili per l'utente ma hanno variazioni anche importanti nella catena di assemblaggio fino a veri e propri nuovi modelli, come i vari "Slim" e simili visti negli anni passati.

Potrebbero, tuttavia, portare anche ad alcune variazioni interessanti, quando magari vanno a toccare qualche modifica al sistema di dissipazione o a elementi che possono variare l'esperienza d'uso in termini di rumorosità o calore sprigionato. In ogni caso, le uniche variazioni che sembrano emergere da alcuni di questi documenti sono minimi cambiamenti al modulo wireless per la connessione, cose che non dovrebbero riflettersi in variazioni visibili nell'uso, ma attendiamo comunque di scoprire qualcosa di più al riguardo.