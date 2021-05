Metroid, nuovo episodio 2D con Nintendo Switch Pro per Emily Rogers

Metroid tornerà con un nuovo episodio 2D in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch Pro, fra settembre e ottobre: sono queste le previsioni pubblicate da Emily Rogers.

Dopo aver detto che l'annuncio ufficiale di Nintendo Switch Pro arriverà fra oggi e domani, confermando praticamente per intero il report di Bloomberg che parla di schermo OLED e uscita a settembre per un prezzo di soli 299 dollari, la nota insider ha parlato appunto del possibile ritorno di Samus Aran.

"Con Pokémon in arrivo a novembre, sono curiosa di capire dove verrà collocato Metroid nel calendario delle uscite su Nintendo Switch", ha scritto la Rogers.

"Faccio una ipotesi: settembre-ottobre potrebbe essere una finestra di lancio ragionevole. Samus Returns è uscito in settembre, Other M e Federation Force in agosto."

"Sono fiduciosa che vedremo un nuovo episodio di Metroid quest'anno", ha aggiunto l'insider, ribadendo che "anche l'annuncio di una nuova revisione hardware di Nintendo Switch appare imminente."