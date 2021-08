Monster Hunter Rise: trailer svela l'arrivo di Akuma in gioco

Capcom ha annunciato l'arrivo di Akuma in Monster Hunter Rise. Cosa ci fa il personaggio della serie Street Fighter nel gioco per Nintendo Switch (in sviluppo anche per PC)? Si tratta della terza collaborazione inter publisher, chiamiamola così, ossia del terzo franchise di Capcom inserito in Monster Hunter Rise. Poche settimane fa abbiamo visto l'aggiunta al gioco di Amaterasu da Okami.

Akuma entra nell'ultimo Monster Hunter sotto forma di armatura. Indossandola si diventa simili al famoso guerriero, con tanto di possibilità di utilizzare le sue mosse speciali in caso si decida di combattere disarmati. Non è fantastica l'idea di poter prendere a pugni in faccia i nemici?

Akuma sarà disponibile in Monster Hunter Rise a partire dal 27 agosto 2021 come Event Quest gratuita. Le prossime collaborazioni di Capcom, la 4 e la 5, arriveranno in autunno e saranno anch'esse gratuite. Non sono stati annunciati i personaggi coinvolti, quindi staremo a vedere cosa ci aspetta.