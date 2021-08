Sea of Thieves X Borderlands: arriva la nave gratuita Mayhem grazie a un evento crossover

Durante lo showcase Xbox della Gamescom 2021 di ieri è stata annunciato un nuovo evento crossover per Sea of Thieves, grazie alla quale i giocatori potranno salpare a bordo del Mayhem, una nuova nave gratuita a tema Borderlands, la nota serie sparatutto di Gearbox.

Per ottenere il veliero di Borderlands dovrete dirigervi in un qualsiasi avamposto e parlare con Larinna, che vi offrirà una serie di incarichi da completare per ottenere la nave. L'evento è disponibile già da ora e lo sarà fino a martedì 7 settembre. Insomma approfittatene finché siete ancora in tempo.

La Mayhem sprizza colore e follia da tutti i pori, proprio come è lecito aspettarsi da un veliero in stile Borderlands. È caratterizzata da tinte rosse e gialle, con il marchio dei cacciatori della Cripta in bella vista sulle vele. I più attenti potranno notare nel video di presentazione qua sotto che la polena è un Claptrap, l'iconico robot della serie Borderlands, in versione piratesca.

A giugno Sea of Thieves ha raggiunto quota 4,8 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo. Un successo raggiunto anche grazie all'espansione Vita da Pirata a tema i Pirati dei Caraibi. Per cavalcare l'onda del successo gli sviluppatori di Rare hanno promesso nuove attività e contenuti in arrivo, proprio come l'evento crossover di Borderlands, ma anche nuove espansioni.