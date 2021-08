Sea of Thieves a quota 4,8 milioni di giocatori attivi a giugno

Sea of Thieves, il simulatore di avventure piratesche di Microsoft, ha conquistato un altro notevole record dopo anni dal lancio. Rare infatti ha annunciato che il titolo a giugno ha raggiunto quota 4,8 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, che di fatto è il miglior risultato registrato sin dal lancio.

Da notare che il record è stato raggiunto proprio nel mese in cui è stata lanciata l'espansione Vita da Pirata realizzata in collaborazione con Disney, che introduce in Sea of Thieves il celebre Jack Sparrow e gli altri personaggi della serie cinematografica Pirati dei Caraibi.

L'executive producer Joe Neate ha ringraziato i fan per il loro supporto nel corso degli anni, in particolare per i numerosi feedback dei giocatori che hanno aiutato gli sviluppatori di Rare nel bilanciare e tenere aggiornato il gioco.

Come ringraziamento, da venerdì 20 a lunedì 23 agosto si svolgerà l'evento Gold & Glory, durante il quale i giocatori guadagneranno il doppio dell'oro e della reputazione. Il Creative Director Mike Chapman inoltre ha dichiarato che gli sviluppatori approfitteranno dell'ottimo momentum che sta vivendo il gioco con nuovi contenuti in futuro.