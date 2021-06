Sea of Thieves: A Pirate's Life, dettagli su storia, voci e musiche di Pirati dei Caraibi

Sea of Thieves: A Pirate's Life è stato protagonista di un notevole approfondimento da parte di Rare, che ha consentito di ottenere diverse informazioni su questa sostanziosa espansione per il gioco piratesco su PC e Xbox, anche per quanto riguarda storia, gameplay e personaggi.

Presentato all'E3 2021, Sea of Thieves: A Pirate's Life è una grossa espansione del gioco a tema Pirati dei Caraibi, che porta i personaggi della serie Disney all'interno del gioco Rare, fornendo ambientazioni, situazioni e storie per nuove missioni e soluzioni di gioco.

Sea of Thieves incontra Pirati dei Caraibi nell'espansione Pirate's Life

Per tutte le nuove informazioni vi rimandiamo allo speciale su cos'è e come funziona l'aggiornamento con Jack Sparrow, ma ci sono altri dettagli che sono emersi discutendo col director Mike Chapman: in particolare, l'idea degli sviluppatori era creare un'esperienza autentica per i fan di Pirati dei Caraibi, cosa che riguarda anche l'audio come la voce di Jack Sparrow e le musiche.

Come riferito da Chapman, nel momento in cui i personaggi come Jack e Davy Jones si ritrovano all'interno di Sea of Thieves e dicono frasi nuove, essendo protagonisti di un'avventura inedita, questi devono essere coerenti con l'immaginario creato da Disney. Per questo motivo, per esempio, la voce di Jack Sparrow è di Jared Butler, ovvero lo stesso doppiatore che ha curato il personaggio in tutte le sue apparizioni al di fuori dei film cinematografici.

La stessa continuità si ritrova anche nelle musiche di Sea of Thieves: A Pirate's Life, che propongono un mix di arrangiamenti di temi famosi di Pirati dei Caraibi, nuove versioni più cinematografiche dei temi di Sea of Thieves, e in molti casi dei mix tra le varie musiche.

La storia inoltre dev'essere particolarmente rispettosa dell'universo di Pirati dei Caraibi, ma in grado anche di rientrare comunque in maniera coerente anche con l'universo di Sea of Thieves: tutto parte dal furto di un tesoro meraviglioso da parte di Jack Sparrow, una chiave d'oro che permette di accedere a un nuovo mondo, superando l'orizzonte e arrivando nel Mare dei Ladri. Si tratta ovviamente del mondo di Sea of Thieves, cosa che crea un conflitto con Davy Jones, perché in questo nuovo mondo il suo ruolo viene preso dal Traghettatore di Anime.

La storia di Sea of Thieves: A Pirate's Life si snoda attraverso cinque Tall Tales da affrontare in singolo o multiplayer cooperativo, con la partecipazione di Jack Sparrow e altri personaggi tipici della serie.