Sea of Thieves: A Pirate's Life, cos'è e come funziona l'aggiornamento con Jack Sparrow

"Yo Ho, Yo Ho, A Pirate's life for me". Il trailer di Sea of Thieves all'E3 2021 inizia così, con una voce malinconica che intona una melodia parecchio familiare, mentre a schermo una bandiera dei pirati e una spaventosa isola sulla distanza imitano l'iconica introduzione dei film Disney con il castello di Cenerentola. Deve passare un intero minuto prima di vedere comparire Jack Sparrow, ma i fan ormai hanno già capito di cosa si tratta: la Stagione 3 di Sea of Thieves si apre con la polvere da sparo di un cannone pronto a rigurgitare fuoco, una collaborazione tra Microsoft e la casa di Topolino che porta i personaggi e l'immaginario di Pirati dei Caraibi a solcare i mari di Rare. A prestare la voce di Jack Sparrow nel DLC di Sea of Thieves non sarà Johnny Depp, bensì Jared Butler, il doppiatore che in tempi recenti ha interpretato il personaggio in opere non cinematografiche, come Kingdom Hearts 3 e Disney Infinity. C'è chi ha storto il naso e chi è saltato sulla sedia per l'eccitazione, ma che l'idea piaccia oppure no è indubbio che lo sposalizio tra il gioco di bucanieri più popolare del momento e il franchise di pirati più famoso dell'industria dell'intrattenimento abbia un potenziale enorme per espandere ulteriormente una base utenti che lo scorso marzo è arrivata a contare 20 milioni di giocatori. Non a caso, dall'annuncio di Sea of Thieves: A Pirate's Life le statistiche del gioco sono andate tutte crescendo, con sempre più giocatori che tornano a giocare o si stanno avvicinando per la prima volta in vista dell'uscita dell'aggiornamento gratuito prevista per il 22 giugno. A raccontarcelo è stato il producer Joe Neate durante un evento stampa, in cui assieme al direttore creativo Mike Chapman ci ha spiegato meglio in cosa consiste e cosa comporterà l'arrivo di Jack Sparrow e Davy Jones nel Mari dei Ladri di Rare.

Cos'è, come funziona e quanto dura Le nuove ambientazioni saranno visitabili solo nelle Storie Assurde, e non sarà possibile incontrare altri giocatori al di fuori della propria ciurma. Sviluppato in collaborazione da Rare e i creativi di Disney, Sea of Thieves: A Pirate's Life è un aggiornamento gratuito di Sea of Thieves, previsto per il 22 giugno e che introdurrà personaggi, icone, musiche e contenuti da Pirati dei Caraibi. Parliamo di una serie di cinque Storie Assurde (Tall Tales) che permetteranno - da soli o in una ciurma fino a quattro giocatori - di affrontare un'avventura dal taglio cinematografico viaggiando spalla a spalla con Jack Sparrow e visitando nuove ambientazioni mai viste prima nel gioco. Per accedere alle nuove Storie Assurde basterà parlare con un nuovo personaggio ("il misterioso naufrago", com'è stato chiamato dagli sviluppatori) che si troverà in qualsiasi Avamposto della mappa e creerà un portale per accedere alle nuove ambientazioni. Per tutti i giocatori alle prime armi verrà anche aggiunto un pulsante nel menù iniziale, che permette di avviare la partita direttamente al cospetto del naufrago. Il Tridente della Marea Oscura (Trident of Dark Tides) è una nuova arma che lancia sfere di energia dalla distanza e può essere utilizzata per eliminare scheletri o attaccare altri giocatori durante gli arrembaggi. Per portare a termine le cinque Storie Assurde, Chapman ha stimato tra le 8 e le 12 ore di gioco, e questo solo se ci si dedica alle missioni principali; gli appassionati vorranno però godersi ogni quest secondaria, esplorare e soffermarsi ad apprezzare l'attenzione e la cura che il team di sviluppo ha riposto in quello che è un omaggio sia alla saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, sia alla storica attrazione di Disneyland con lo stesso nome. Oltre ai contenuti legati all'avventura, l'aggiornamento A Pirate's Life introdurrà una serie di personalizzazioni cosmetiche che vanno dagli abiti di Jack Sparrow per il proprio alter ego fino ad abbellimenti a tema per la nave o per il proprio animaletto da compagnia. La quantità di contenuti ce lo aveva già fatto intuire, ma Neate ha confermato che non si tratterà di un evento stagionale o a tempo limitato, e che l'intenzione è di mantenere le nuove aggiunte accessibili a tutti finché Sea of Thieves continuerà a essere supportato.

La storia e le nuove ambientazioni I fan della prima ora ricorderanno che l'ambientazione sottomarina e il Sea of the Damned erano già menzionati nell'artbook che ha accompagnato al lancio del gioco. Erano già nella testa degli sviluppatori, insomma, e finalmente avremo modo di visitarli. Il team di sviluppo è consapevole che crossover come questo possono insospettire una parte della community, timorosa che l'aggiunta di Jack Sparrow e compagni nel Mare dei Ladri possa apparire forzata e rischi di snaturare irrimediabilmente il tono e l'atmosfera di Sea of Thieves. "Una collaborazione come questa dev'essere presentata nel giusto modo", ci dice Chapman. "Abbiamo scritto molto attentamente una storia che sia rispettosa per l'universo di Pirati dei Caraibi, certo, ma anche per Sea of Thieves e per il suo immaginario". La premessa narrativa con cui Rare contestualizza il crossover è semplice: Jack Sparrow ha rubato il più grande tesoro di tutti i tempi, una chiave d'oro che gli permette di accedere a un nuovo mondo, superando l'orizzonte e arrivando nel Mare dei Ladri. Durante il suo viaggio viene però seguito da Davy Jones, che va su tutte le furie appena realizza che questo nuovo mondo - quello di Sea of Thieves - segue regole diverse da quelle a cui è abituato: non è più lui a controllare la vita e la morte dei pirati, bensì il Traghettatore di anime che gli appassionati del gioco hanno imparato a conoscere bene durante i propri viaggi. La battaglia contro l'Olandese Volante promette essere assolutamente epica. Non solo la nave di Davy Jones è immensa e spaventosa, ma sarà in grado di lanciare delle scariche soniche con quel martellante strumento che nel film veniva usato per richiamare il kraken. Nella prima Storia Assurda bisognerà cercare e liberare Jack Sparrow nel Mare dei Dannati, "un regno soprannaturale in cui i sogni e gli incubi dei pirati prendono forma fisica". Finora abbiamo avuto un assaggio di questa location solo dalla nave del Traghettatore, quando aspettiamo di tornare in vita dopo essere stati uccisi, ma stavolta avremo modo di visitarlo più a fondo, tra grotte infestate e cimiteri di navi. Nella seconda Storia Assurda ("The Sunken Pearl") bisognerà invece ritrovare la bussola di Jack all'interno della Perla Nera, sommersa e incatenata nelle profondità del mare. Viene qui presentata una seconda ambientazione inedita, un regno sommerso che può essere esplorato immergendosi nelle profondità e che è custodito da pericolose sirene. Ogni Storia Assurda avrà dei premi tematizzati, ma ha reward tematizzati ma ci sono anche costumi (cosplay, cosmetici per la nave e il cane). Fonti d'aria sottomarine permetteranno a chi gioca di recuperare ossigeno senza tornare continuamente in superficie, mentre gli sviluppatori promettono diversi puzzle ambientali che di tanto in tanto intervallano i numerosi combattimenti sott'acqua. A proposito di combattimenti, a darci filo da torcere ci saranno due diversi tipi di sirene, capaci di attaccare da vicino, lanciare dei proiettili dalla distanza o curarsi. Non saranno gli unici nemici, però, visto che l'aggiornamento introdurrà anche orde di spettri e mostri marini dotati delle più varie abilità, da quello che crea uno scudo elettrico e si sposta come un lampo, a un altro che rilascia spore dalla bocca e si nasconde sotto la sabbia, mentre il trailer anticipa un indimenticabile faccia a faccia col Kraken direttamente nella sua tana. Gli eventi di A Pirate's Life non sono da considerarsi canonici nella storia di Pirati dei Caraibi, ma volendo dargli una collocazione temporale nella timeline, per il team avviene dopo la storia del quinto film. Gli sviluppatori ci hanno confermato un sospetto che avevamo avuto guardando il trailer, ovvero che ci aspettano delle Storie Assurde decisamente più lineari e votate alla spettacolarità rispetto a quelle affrontate finora, spesso enormi cacce al tesoro in cui parte del divertimento stava proprio nel trovare la strada utilizzando gli indizi a disposizione. La bussola di Jack, come nel film, indicherà la direzione verso il proprio obiettivo principale, un indicatore ancora più esplicito in un gioco che dal lancio si è fregiato di non accompagnare il giocatore per mano. Sia chiaro, al di fuori di queste cinque Storie Assurde le cose rimarranno intatte. Per il team di sviluppo, l'idea di un'esperienza più guidata permetterà di accogliere in maniera meno traumatica tutti quei nuovi utenti che per la prima volta giocheranno Sea of Thieves proprio attratti da questa nuova avventura; un modo per consentire loro di prendere confidenza col gioco in una sorta di enorme giostra. E, a tal proposito...

Una scimmia a tre teste! Durante l'evento stampa più di un giornalista ha interrogato gli sviluppatori per chiedere se la collaborazione con Disney potrebbe portare in futuro a nuovi crossover, e nello specifico all'arrivo di Guybrush Threepwood da Monkey Island ai mari di Sea of Thieves. "Sono un grande fan di Monkey Island", ci ha detto Mike Chapman. "[un crossover] sarebbe molto figo. Al momento non stiamo lavorando a niente del genere, ma quello che posso dirvi è che in a Pirate's Life, oltre agli eventi e agli obiettivi spettacolari delle cinque Storie Assurde, ci saranno segreti da trovare e missioni secondarie che premieranno il giocatore in modi differenti. Quando giocherete queste missioni secondarie vi consiglio di esplorare per bene tutto, perché se siete fan di Monkey Island potrebbe esserci qualcosa che vi farà molto piacere".

Una spettacolare giostra In Sea of Thieves: A Pirate's Life, i fan dell'attrazione Pirati dei Caraibi a Disneyland troveranno una quantità spropositata di richiami e omaggi. Sebbene la presenza di personaggi come Jack Sparrow e Davy Jones faccia pensare immediatamente alla serie cinematografica di Pirati dei Caraibi, il nuovo aggiornamento si preannuncia essere anche una preziosa lettera d'amore alla famosa dark ride di Disneyland. Inaugurata nel 1967, Pirates of the Caribbean è infatti una delle più antiche e popolari attrazioni del parco divertimenti, e chi ha avuto l'occasione di farci almeno un giro ritroverà in Sea of Thieves gli stessi luoghi e la stessa atmosfera. Nel corso delle Storie Assurde attraverseremo quella stessa grotta spettrale, visiteremo una città chiaramente ispirata a quella dell'attrazione e incontreremo alcuni dei personaggi che finora avevamo visto solo in forma di animatronics. Il teschio parlante, che a Disneyland accoglie i visitatori all'inizio del giro, diventa ora un personaggio centrale di Sea of Thieves: A Pirate's Life; mentre lo si tiene in mano interagisce col giocatore, lo guida nelle quest, gli dà informazioni su quello che sta avvenendo, e pare potrà essere utilizzato anche come strumento musicale durante i momenti di svago. In alcuni ambienti si potranno addirittura ascoltare in sottofondo gli stessi effetti sonori che fanno da sfondo all'attrazione, "sporchi" e dal sapore volutamente vintage. Neate ci ha raccontato che proprio sul fronte delle musiche e del sound design è stato fatto un lavoro enorme, tra arrangiamenti dei brani di Pirati dei Caraibi e versioni più "hollywoodiane" dei temi di Sea of Thieves. Oltre all'inconfondibile nyckelharpa si è sperimentato con nuovi strumenti musicali, alcuni temi sono riproposti in versione più ambient, mentre malinconici brani cantati rendono ancora più potenti le sequenze sott'acqua.

Dato il taglio più cinematografico, è probabile che le nuove avventure di A Pirate's Life avranno un sapore estremamente diverso da quelle che i fan di Sea of Thieves hanno affrontato finora, ma questo non è necessariamente un male se l'arrembaggio di Jack e della sua ciurma non andrà a intaccare l'anima del gioco al di fuori di questo aggiornamento. Quanto questo esperimento si rivelerà riuscito lo scopriremo tra pochi giorni, quando visiteremo cimiteri di navi, combatteremo con le sirene nelle profondità dell'oceano e i nostri cannoni tuoneranno contro l'Olandese Volante di Davy Jones. Yo Ho!