Sea of Thieves incontrerà anche Monkey Island? Ecco cosa ne pensa Rare

Sea of Thieves: A Pirate's Life sembra avviare una nuova tendenza per il gioco Rare con un clamoroso cross-over con Pirati dei Caraibi, ma è possibile vedere altri incontri bizzarri in futuro, magari con Monkey Island, vista l'indubitabile vicinanza in termini di soggetto e atmosfere? Abbiamo provato a chiedere al director Mike Chapman ed ecco cosa ha risposto.

Considerate che quanto segue potrebbe rappresentare spoiler, dunque se non volete avere alcuna anticipazione, nemmeno su questioni ancora molto vaghe, evitare di leggere.

Sea of Thieves: A Pirate's Life presenta un cross-over con Pirati dei Caraibi, ma ce ne saranno altri in futuro?

A quanto pare, sembra esserci nella nuova espansione un easter egg che punta, o almeno fa pensare, a una sorta di cross-over con Monkey Island, anche se al momento si tratta soprattutto di un omaggio, ma dimostra comunque qualche pensiero in questo senso da parte di Rare.

Ecco dunque che cosa ha affermato lo sviluppatore, così come riportato nella nuova anteprima su cos'è e come funziona l'aggiornamento con Jack Sparrow: "Sono un grande fan di Monkey Island", ha detto Mike Chapman. "[un crossover] sarebbe molto figo. Al momento non stiamo lavorando a niente del genere, ma quello che posso dirvi è che in a Pirate's Life, oltre agli eventi e agli obiettivi spettacolari delle cinque Storie Assurde, ci saranno segreti da trovare e missioni secondarie che premieranno il giocatore in modi differenti. Quando giocherete queste missioni secondarie vi consiglio di esplorare per bene tutto, perché se siete fan di Monkey Island potrebbe esserci qualcosa che vi farà molto piacere".

D'altra parte, con anche Tim Schafer e Double Fine nella stessa scuderia di Rare all'interno di Microsoft, la cosa potrebbe non essere così impossibile, sebbene i diritti debbano comunque essere contrattati con LucasFilm Games, recentemente tornata in scena. In ogni caso, la questione è sicuramente curiosa e ci spingerà ad esplorare a fondo la nuova espansione, presentata all'E3 2021 con un trailer.