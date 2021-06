Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui monitor da gioco Full HD con risoluzione 1080p

La nostra selezione delle migliori offerte sui monitor 1080p per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui monitor 1080p Nello scegliere gli sconti più interessanti sui monitor 1080p abbiamo guardato sia al prezzo che alle caratteristiche, concentrandoci sui monitor da gioco e sulle varie combinazioni. D'altronde il refresh è sì un elemento importante, ma lo sono anche la qualità dell'immagine e la fedeltà del colore, soprattutto per chi preferisce titoli ad alto impatto visivo a competitivi o arene. Le opzioni includono un lussuoso BenQ ZOWIE da 240 Hz che garantisce tempi di risposta da record, ma anche un Samsung che pur inferiore in termini di latenza vanta un prezzo molto più basso e un contrasto decisamente superiore. Per la fedeltà del colore c'è invece l'MSI Optix G271, per il rapporto tra prezzo e qualità il HP X24ih Gaming Monitor e per chi ha poche pretese l'economico Samsung SF35.

BenQ ZOWIE XL2746S Il BenQ ZOWIE XL2746S, in sconto di oltre 170 euro, è l'evoluzione di uno dei primi 144 Hz di grande successo e si spinge fino a 27 pollici, 240 Hz e 0.5 millisecondi di tempo di risposta, garantendo un'immagine fluida e pulita anche con sparatutto ad alta velocità. In funzione della reattività si accontenta di un pannello TN, limitato per colori e contrasto, pur costando parecchio, ma si fa perdonare con extra da scena competitiva che includono due ali laterali chiudibili per coprire la luce, la rotazione in verticale dello schermo e un controller dedicato sulla base. Garantita inoltre la compatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X, ovviamente in 1080p a 120 Hz, tramite la porta HDMI 2.0. Scheda tecnica BenQ ZOWIE XL2746S Dimensione schermo: 27 pollici in formato 16:9

27 pollici in formato 16:9 Pannello: TN

TN Risoluzione: Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080) Luminosità: 320 nit

320 nit Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Tempo di risposta: 0.5 ms GtG

0.5 ms GtG Gamma colori: non dichiarata

non dichiarata Color bit e numero colori: 8 bit, 16.7 milioni di colori

8 bit, 16.7 milioni di colori Angolo di visione: 170°/160°

170°/160° Altre funzioni: NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync

NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Connettività: 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 3x USB (2 downstream), Uscita Cuffie 3.5mm

1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 3x USB (2 downstream), Uscita Cuffie 3.5mm Regolazione schermo: Altezza, tilt, swivel, pivot

Altezza, tilt, swivel, pivot Prezzo: 449,00€ su Amazon

MSI Optix G271 Anche l'MSI Optix G271 è un 27 pollici con supporto ufficiale per le console di nuova generazione, ma si ferma a 144 Hz di refresh. Sfoggia però una fedeltà del colore molto elevata, le ottime funzionalità gaming MSI e un'immagine più vivida, nonostante la luminanza nella media per la sua categoria. Il tutto a un prezzo decisamente più contenuto che si fa ancora più basso grazie a uno sconto di 40 euro. Scheda tecnica MSI Optix G271 Dimensione schermo: 24 pollici in formato 16:9

24 pollici in formato 16:9 Pannello: IPS

IPS Risoluzione: Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080) Luminosità: 250 nit

250 nit Refresh Rate: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 4 ms GtG

4 ms GtG Gamma colori: NTSC 92% / sRGB 120%

NTSC 92% / sRGB 120% Color bit e numero colori: 8 bit, 16.7 milioni di colori

8 bit, 16.7 milioni di colori Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Altre funzioni: AMD FreeSync

AMD FreeSync Connettività: 2x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, jack cuffie 3.5mm

2x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, jack cuffie 3.5mm Regolazione schermo: Tilt

Tilt Prezzo: 239,90€ su Amazon

HP X24ih Gaming Monitor L'HP X24ih Gaming Monitor, elegante e dalla base compatta, trova il suo senso nella combinazione tra buona fedeltà del colore, refresh elevato e un prezzo base contenuto che si fa ancora più appetibile grazie a uno sconto effettivo di oltre 35 euro per il Prime Day. Il pannello non è particolarmente luminoso e la connettività limitata, ma in quanto a rapporto tra prezzo e qualità complessiva l'HP X24ih si fa senza alcun dubbio notare e comprende un jack audio combo che funziona anche per il microfono. Scheda tecnica HP X24ih Gaming Monitor Dimensione schermo: 24 pollici in formato 16:9

24 pollici in formato 16:9 Pannello: IPS

IPS Risoluzione: Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080) Luminosità: 200 nit

200 nit Refresh Rate: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 1 ms GtG

1 ms GtG Gamma colori: sRGB 99%

sRGB 99% Color bit e numero colori: 8 bit, 16.7 milioni di colori

8 bit, 16.7 milioni di colori Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Altre funzioni: AMD FreeSync Premium

AMD FreeSync Premium Connettività: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, jack audio combo 3.5mm

1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, jack audio combo 3.5mm Regolazione schermo: Altezza, tilt

Altezza, tilt Prezzo: 173,99€ su Amazon

Samsung C24RG52 Odyssey Restiamo nel campo dei 24 pollici a 144 Hz, ma puntiamo sull'elevato contrasto di un pannello VA con il Samsung C24RG52 Odyssey, in sconto effettivo di circa 50 euro rispetto al prezzo ufficiale. Risulta quindi molto appetibile, nonostante l'ergonomia limitata e un tempo di risposta non certo da record. Ma nel complesso l'input lag è buono e nel pacchetto c'è anche la curvatura 1800R, non estrema ma sufficiente a ridurre l'affaticamento degli occhi. Scheda tecnica Samsung C24RG52 Odyssey Dimensione schermo: 24 pollici in formato 16:9

24 pollici in formato 16:9 Pannello: VA con curvatura 1800R

VA con curvatura 1800R Risoluzione: Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080) Luminosità: 250 nit

250 nit Refresh Rate: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 1 ms GtG

1 ms GtG Gamma colori: NTSC 72%

NTSC 72% Color bit e numero colori: 8 bit, 16.7 milioni di colori

8 bit, 16.7 milioni di colori Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Altre funzioni: AMD FreeSync

AMD FreeSync Connettività: 2x HDMI, 1x DisplayPort

2x HDMI, 1x DisplayPort Regolazione schermo: Tilt

Tilt Prezzo: 168,49€ su Amazon