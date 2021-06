Amazon Prime Day 2021: Chivalry 2 in sconto per PS5, Xbox Series X|S e Xbox One

Gli sconti per l'Amazon Prime Day 2021 includono anche uno sconto del 25% sulla versione Xbox Series X|S e Xbox One e sulla versione PS5 del nuovissimo Chivalry 2, l'ottimo simulatore di battaglie medievali multi-giocatore targato Torn Banner Studio che si è meritato la piena promozione nella nostra recensione.

L'Amazon Prime Day finirà alle 23:59 di martedì 22 giungo e garantisce prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza.

Durante questa prova è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio Amazon Music base da 2 milioni di brani e Prime Video.