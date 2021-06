Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui monitor da gioco con risoluzione 1440p

La nostra selezione delle migliori offerte sui monitor 1440p per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che comprende, ovviamente, anche sconti non legati al mondo della tecnologia Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui monitor 1440p I monitor 1080p rappresentano ancora la maggioranza degli acquisti, ma gli schermi 1440p sono in rapida diffusione nelle configurazioni da gioco, complice l'evoluzione delle GPU di ultima generazione che possono contare anche su tecnologie avanzate di upscaling come NVIDIA DLSS. Anche da queste dipende il crescente successo dei monitor QHD a refresh elevato, tra l'altro sempre più economici come effetto diretto dell'aumento delle vendite. Ad aumentare, comunque, non è solo il refresh. Parametri come la fedeltà del colore e la qualità costruttiva sono migliorati nettamente, portandoci verso schermi che garantiscono un'esperienza di gioco notevole, come Samsung Odyssey G7 che combina refresh molto elevato, ottima gamma e un contrasto eccellente. Certo, costa, nonostante il notevole sconto del Prime Day, ma non è l'unica alternativa. A seguire troviamo infatti la vivida immagine dell'ottimo BenQ EX3203R, l'economico ma comunque valido HP Gaming x27i, il poco più costoso ma ottimo VA di LG e un ASUS TUF con pannello IPS che punta al rapporto tra prezzo e offerta complessiva.

Samsung Odyssey G7 Con uno sconto di circa 140 euro sul prezzo di listino, il Samsung Odyssey G7 è disponibile al prezzo più basso che lo rende ancora più appetibile del solito. D'altronde pur non essendo perfetto combina caratteristiche notevoli tra contrasto elevato, fedeltà del colore da record per un pannello VA e refresh da 240 Hz. Il tutto condito da ottimi tempi di risposta e da una buona ergonomia. Scheda tecnica Samsung Odyssey G7 Dimensione schermo: 27 pollici in formato 16:9

BenQ EX3203R Anche il BenQ EX3203R punta sulla combinazione tra contrasto elevato e alta fedeltà del colore. Ma si deve accontentare di un refresh più basso e di tempi di risposta più elevati. Ma costa decisamente meno e garantisce un'ottima resa in gioco grazie a immagini vivide e ben definite nonostante la diagonale arrivi a 32 pollici. Scheda tecnica BenQ EX3203R Dimensione schermo: 32 pollici in formato 16:9

HP Gaming x27i La nostra opzione economica è l'HP Gaming x27i, comunque caratterizzato da un refresh sufficiente per gran parte dei giocatori, una buona fedeltà del colore e una luminosità di picco abbastanza elevata da garantire la certifica HDR 600. Il tempo di risposta non è certo da record, ma grazie a un prezzo in sconto inferiore ai 265 euro, ottimi per un pannello del genere, risulta comunque molto interessante. Scheda tecnica HP Gaming x27i Dimensione schermo: 27 pollici in formato 16:9

LG 32GN650 Ultragear Anche l'LG 32GN650 Ultragear, in sconto di ben 100 euro, risulta decisamente appetibile grazie alla combinazione tra un refresh leggermente superiore rispetto alla concorrenza, una buona luminosità e un ottimo contrasto. Se confrontato con il monitor precedente vanta inoltre tempi di risposta inferiori, ma perde qualcosa in quanto a copertura dello spazio di colore sRGB. Scheda tecnica LG 32GN650 UltraGear Dimensione schermo: 32 pollici in formato 16:9

