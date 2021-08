Rocket League: 120Hz su PS5 e contenuti a tema Ratchet & Clank disponibili

Fino ad oggi, Rocket League in versione PS5 è stato eseguito tramite retrocompatibiltà in versione PS4 Pro, con quindi il limite dei 60 Hz. Ora, però, un nuovo update aggiunge il supporto ai 120Hz su PS5. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi contenuti estetici a tema Ratchet & Clank.

Precisamente, in modalità Qualità, Rocket League viene riprodotto a 60 FPS e 4K nativo con HDR (prima era 4K tramite checkerboarding). Inoltre, la modalità Prestazioni permette di ottenere i 120 FPS con una risoluzione pari al 70% del 4K (ovvero 2688×1512) e HDR, con però un'interfaccia grafica mostrata a un puro 4K.

Ovviamente, per eseguire Rocket League a 120 FPS è necessario uno schermo che supporti i 120Hz (i normali televisori di solito supportano solo i 60 Hz). Inoltre, è necessario un cavo HDMI 2.1 per l'HDR e i 120 FPS. Se utilizzate uno schermo in 1080p, il gioco sarà renderizzato a 1080p tramite supersampling a partire dalla risoluzione originale (2688x1512 per la Prestazioni, 4K puro per Qualità).

Ratchet & Clank invadono anche Rocket League

Oltre al cambiamento di prestazioni, come detto, l'update include anche elementi cosmetici gratuiti dedicati a Ratchet & Clank, sia su PS4 che su PS5. Il bundle aggiunge una decalcomania per Octane, il Negatron Collider Boost, il Palloncino Clank, il Palloncino Ratchet. Per ottenere il bundle basterà connettersi a Rocket League tramite la versione PlayStation dal 18 agosto 2021 al 3 gennaio 2022. Inoltre, gli iscritti a PS Plus possono reclamare entro il 24 agosto un bundle che include Goop GE Animated Decal, Hard Hat GE Topper, Magmus GE Boost, e Reaper GE Wheels.

