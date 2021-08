Rocket League Stagione 4: data di uscita, auto, arena e modalità in arrivo svelate

Rocket League Stagione 4 è in arrivo. Psyonix darà il via alla nuova season l'11 agosto, precisamente alle 17.00 ora italiana. Ecco tutte le novità, dalla nuova auto fino all'Arena e alle modalità.

La Stagione 4 di Rocket League proporrà un nuovo Rocket Pass che includerà la nuova macchina Bandito e 70+ gradi con oggetti unici. Inoltre, ci sarà una nuova Arena - Deadeye Canyon -, disponibile su tutte le Playlist standard quando la Stagione 4 avrà inizio. Non mancheranno poi nuove LTM, ovvero:



2v2 Heatseeker - 12 agosto

Speed Demon - 19 agosto

Spring Loaded - nel corso di agosto

Speed Demon è una LTM che combina mutatori, la velocità di Boomer Ball senza i rimbalzi selvaggi, effetti a contatto e un timer di respawn più veloce. Spring Loaded, invece, è la variante di Rumble attualmente disponibile come mutatore nelle Partite Private.

Rocket League Stagione 4 propone una nuova auto, Bandito

I tornei competitivi di Rocket League vedranno l'aggiunta di Torneo 2 vs 2 e la Modalità Extra. I Tornei 2 vs 2 funzionano come quelli 3 vs 3: dovremo scontrarci con altre 31 squadre e puntare alla vittoria. La modalità Extra, invece, può cambiare ogni giorno.

Con la Stagione 4 sarà aggiunta una nuova impostazione Audio dove i giocatori potranno disattivare la musica protetta da copyright per i video e lo streaming. Inoltre, sono state diminuite le restrizioni per il Grado nei gruppi, ci sono miglioramenti alle Partite Casuali e diverse modifiche alla quality of life. Ecco infine anche il trailer della Aston Martin DB5.