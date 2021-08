Hellblade Senua's Sacrifice giocato da 6,3 milioni di utenti sulle varie piattaforme

Hellblade Senua's Sacrifice ha raggiunto 6,3 milioni di giocatori in tutto il mondo e attraverso tutte le varie piattaforme su cui è stato pubblicato, numero che non corrisponde propriamente alle vendite ma dice qualcosa di molto interessante sulla diffusione del titolo Ninja Theory e il successo che ha avuto.

L'informazione arriva da un'intervista al team Ninja Theory, ora first party Microsoft all'interno di Xbox Game Studios, pubblicata su Xbox Wire in occasione della pubblicazione della nuova versione di Hellblade: Senua's Sacrifice appositamente sviluppata per sfruttare al meglio Xbox Series X|S.

La nuova versione, come abbiamo visto, consente di arrivare a 120 fps nella modalità performance su Xbox Series X e applicare il ray tracing in modalità "arricchita" a 30 fps, mantenendo anche una versione intermedia con grafica in 4K a 60 fps, un modo per rilanciare il titolo in versione "next gen", o quasi.

Si tratta peraltro di un aggiornamento completamente gratuito, dunque sicuramente molto interessante anche per tutti coloro che possiedono già il titolo in versione Xbox One. In base a quanto riferito dagli sviluppatori, il gioco ha ottenuto una notevole diffusione.

"Con un totale incredibile di 6,3 milioni di giocatori in totale su tutte le piattaforme, la storia di Senua ha raggiunto molte più persone di quanto ci saremmo immaginati all'inizio. Siamo emozionati nel dare a Hellblade nuova linfa vitale con questo aggiornamento sulle Xbox next gen", ha riferito Will Potter, social media manager del team.

Bisogna considerare che il gioco è stato sviluppato quasi a regime di indie, dunque le mire iniziali di Ninja Theory erano probabilmente molto più basse e raggiungere oltre i 6 milioni di utenti era forse fuori discussione. Sebbene non venga precisamente specificato, il numero dovrebbe comunque comprendere tutti gli abbonati a Xbox Game Pass che hanno quantomeno provato Hellblade: Senua's Sacrifice, dunque non corrisponde precisamente alle vendite, ma è in ogni caso impressionante. Al momento, Ninja Theory sta sviluppando Hellblade II: Senua's Saga per Xbox Series X|S e PC.