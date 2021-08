Star Citizen: l'Alpha 3.14 introduce Orison, la città tra le nuvole, e altre novità

Lo sviluppo di Star Citizen continua, con l'Alpha che si aggiorna alla versione 3.14 introducendo tante novità, tra cui Orison, un'evocativa città tra le nuvole.

Orison è un complesso industriale e residenziale situato sul pianeta Crusader ed è l'ultimo attracco che va a completare il sistema solare di Stanton. Potrete ammirare la città nel nuovo filmato dedicato pubblicato da Cloud Imperium Games che trovate qua sotto.

La nuova versione inoltre introduce la tecnologia per la realizzazione di nuvole volumetriche, con l'obiettivo di rendere l'atmosfera di ogni pianeta ancor più dettagliata e unica. Per il momento questa feature è stata utilizzata solo per Crusader ma l'obiettivo è di estenderla anche agli altri pianeti di Star Citizen.

Le novità non finiscono qui. L'Alpha 3.14 introduce anche un nuovo evento dinamico PvP, Ninetails Lockdown, in cui i giocatori dovranno scegliere se respingere i pirati intergalattici Ninetails oppure se unirsi ai loro ranghi. Le altre novità includono modifiche alla gestione dell'alimentazione, nuovo radar e scanner, il sistema di ping e un'interfaccia rinnovata per le navi. Inoltre è stata aggiunta una nuova astronave, la RSI Constellation Taurus acquistabile separatamente per circa 180 euro.

