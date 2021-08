Fantasian Parte 2, data d'uscita molto vicina: durata e informazioni da Mistwalker

Fantasian Parte 2 ha finalmente una data d'uscita ed è anche molto vicina, essendo fissata per il 13 agosto 2021, ovvero questa settimana, con la conferma che arriva dal team Mistwalker con tanto di informazioni varie riguardanti anche la durata di questa seconda parte del gioco.

Abbiamo visto già nella recensione della prima parte come Fantasian possa essere considerato l'erede dei Final Fantasy classici, non per nulla proveniente dal medesimo autore, ovvero Hironobu Sakaguchi. Già dalla prima valutazione, il titolo ha fatto un'ottima impressione anche se ovviamente la storia era troncata in attesa della parte seguente. Ebbene, potremo finalmente provare l'esperienza completa, in esclusiva su Apple Arcade, proprio tra pochi giorni.

Fantasian Parte 2 proporrà altri scenari costruiti attraverso diorami

Sembra inoltre che Fantasian Parte 2 sia praticamente la maggior parte del gioco, considerando che la durata della seconda parte sarà il doppio della prima, secondo quanto riferito dal team di Sakaguchi: in totale si parla di 40-60 ore di gioco per il completamento della storia.

La seconda parte sembra sia più incentrata su quest diverse, mentre la prima era tutta impostata sulla storia principale: questo dovrebbe dunque risolvere il problema dell'eccessiva linearità vista in precedenza, introducendo storie e situazioni differenti. La caratteristica peculiare dei diorami usati come fondali ovviamente tornerà anche in questa seconda parte, arrivando a un totale di 160 diorami utilizzati per le ambientazioni, oltre a 34 nuove tracce musicali da parte del maestro Nobuo Uematsu.