Xbox Cloud Gaming su PC Windows 10 disponibile per gli utenti Insider

Xbox Cloud Gaming è disponibile in beta su PC Windows 10 per gli utenti Insider da oggi, attraverso l'app di Xbox Game Pass, in 22 paesi tra cui anche l'Italia, dunque il servizio dovrebbe essere utilizzabile da tutti coloro che fanno parte del programma Insider.

Xbox Cloud Gaming consente di utilizzare i giochi del catalogo Xbox Game Pass attraverso cloud gaming, ovvero in streaming utilizzando il servizio Microsoft, in questo caso direttamente da PC avviando l'app dedicata su Windows 10. Considerando che il cloud gaming era finora dedicato alle piattaforme mobile, questo apre nuove possibilità di fruizione interessanti per il Game Pass, tra cui il fatto di poter giocare a esclusive console Xbox attraverso qualsiasi PC.

La funzionalità era già disponibile da tempo in fase di test ed è ancora ufficialmente in beta, ma la platea di utenti che possono usufruire del servizio si è ora ampliata ulteriormente a tutti gli utenti del programma Insider di Microsoft, purché siano utenti di Xbox Game Pass Ultimate.

La compagnia ha inoltre svelato alcune nuove funzionalità che aiuteranno i giocatori a iniziare, tra cui informazioni inserite nell'interfaccia e facilmente accessibili, riguardanti l'uso del controller e le condizioni del network.

Disponibili anche alcune funzionalità social per rimanere in contatto con gli amici attraverso le apposite liste e la possibilità di invitare altre persone - inclusi i giocatori in cloud che non hanno installato il gioco - a unirsi alla partita.

Si tratta ancora di una fase di beta, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori feedback dalla community per continuare a migliorare l''esperienza in attesa del lancio più ampio, sul quale verranno rilasciate maggiori informazioni in futuro. Sempre per quanto riguarda Game Pass, abbiamo saputo in queste ore che Humankind sarà disponibile sin dal D1 in versione PC, aggiungendosi ai primi giochi in arrivo ad agosto 2021 per gli abbonati.