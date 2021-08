Xbox Game Pass: i primi giochi in arrivo ad agosto 2021 per gli abbonati

Microsoft ha annunciato i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nelle prime settimane di questo torrido agosto 2021 per tutti gli abbonati al servizio. I giochi in questione sono Hades, Dodgeball Acadamia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remasterd, Curse of the Dead Gods, Skate, Skate 3, Dirt Rally 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020, Grid, Starmancer, Art of Rally e Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition.

Tra le novità di agosto 2021, probabilmente fa gola Hades di Supergiant Games. L'apprezzatissimo rogue-lite ci mette nei panni di Zagreus, figlio del dio greco Ade. Il nostro obiettivo sarà fuggire dagli Inferi e raggiungere l'Olimpo. Per farlo dovremo sconfiggere gli scagnozzi di Ade sfruttando poteri e armi mitologiche e imparando nuove tattiche di combattimento ad ogni "game over". Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Hades.

I titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2021

Gli appassionati di corse invece potranno gareggiare in un trittico di titoli davvero accattivante, rappresentato da Dirt Rally 2.0, F1 2020 e Grid, mentre se vi piace esibirvi per le strade Skate e Skate 3 sono quello che fa al caso vostro. Se invece avete voglia di rilassarvi vi consigliamo di buttarvi su Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition.

Ecco i titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2021:

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console, and PC) - 5 agosto

Dodgeball Academia (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox - 5 agosto

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console, and PC) - 5 agosto

Lumines Remastered (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox - 5 agosto

Skate (Console) EA Play - 5 agosto

Skate 3 (Cloud) EA Play - 5 agosto

Starmancer (Game Preview) (PC) ID@Xbox - 5 agosto

Dirt 4 - EA Play - 10 agosto

Dirt Rally - EA Play - 10 agosto

Dirt Rally 2.0 - EA Play - 10 agosto

F1 2020 - EA Play - 10 agosto

Grid - EA Play - 10 agosto

Art of Rally (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox - 12 agosto

Hades (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox - 13 agosto

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) - 17 agosto

Ecco invece i titoli che presto lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass:

Grand Theft Auto V (Cloud and Console) - 8 agosto

Ape Out (PC) - 15 agosto

Crossing Souls (PC) - 15 agosto

Darksiders Genesis (Cloud, Console, and PC) - 15 agosto

Don't Starve (Cloud, Console, and PC) - 15 agosto

Final Fantasy VII (Console and PC) - 15 agosto

Train Sim World 2020 (Cloud, Console, and PC) - 15 agosto

Che ne pensate, siete soddisfatti della prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2021?