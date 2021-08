FIFA 22 Pro Club: EA presenta in trailer gli avatar donna

EA ha pubblicato un nuovo trailer di FIFA 22 che presenta una delle novità più interessanti della rinnovata modalità Pro Club, ovvero la possibilità di giocare nei panni di un avatar donna.

Con la nuova edizione del simulatore calcistico EA uomini e donne potranno giocare indifferentemente nei Pro Club. Gli avatar di sesso femminile avranno le medesime opzioni e possibilità dei colleghi maschi. Insomma da quest'anno EA offrirà grande libertà di personalizzazione, strizzando anche l'occhio a tutte le giocatrici che magari non si sentono ben rappresentate dal calciatore fustacchione di turno. Una scelta sicuramente apprezzabile.

In ogni caso, questa non è l'unica novità di rilievo per la modalità Pro Club di FIFA 22. Come potrete leggere nella nostra anteprima di FIFA 22 firmata da Luca Forte, EA ha lavorato anche "per migliorare le funzionalità social della modalità, per semplificare la ricerca delle partite e per rendere la crescita dei calciatori più organica."

Vi ricordiamo che l'appuntamento con FIFA 22 è fissato per il 1 ottobre 2021 per per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X| S, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch. Rimanendo in tema, EA di recente ha svelato le impostazioni controller competitive obbligatorie di FUT Champions e Rivals.