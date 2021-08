FIFA 22: EA svela le impostazioni controller competitive obbligatorie di FUT Champions e Rivals

Il percorso di avvicinamento alla pubblicazione di FIFA 22 si arricchisce con una nuova informazione dedicata a coloro che giocano in maniera competitiva al gioco di EA Sports. In questo caso il colosso americano ha svelato le impostazioni controller competitive obbligatorie di tutte le modalità online come FUT Champions e Rivals.

Le impostazioni dei controller, infatti, potrebbero cambiare il modo nel quale alcuni giocatori rispondono ai comandi, eseguendo passaggi in maniera differente o non tirando e dribblando in maniera automatica. FIFA 22 è un gioco pensato per un enorme numero di giocatori differenti e per questo motivo prova, attraverso tutta una serie di aiuti, di venire incontro anche a coloro che vogliono solo divertirsi e segnare qualche gol virtuale.

Quando si va online per guadagnare premi e confrontarsi con altri giocatori, però, le regole devono essere identiche per tutto, per questo EA ha pubblicato i parametri che saranno applicati per tutti in alcune modalità online in maniera obbligatoria.

Saranno obbligatorie nelle seguenti modalità: FUT Champions, FUT Rivals, Stagioni Online, Stagioni Co-op e Pro Club. Ecco le impostazioni obbligatorie:

Dribbling Agile Contestuale: OFF

Rinvii automatici: OFF

Passaggio elegante automatico: OFF

Tiri Automatici: OFF

Colpi di testa assistiti: OFF

Affronta: MANUALE

Assistenza Passaggio Filtrante: SEMI

FIFA 22 impostazioni controller obbligatorie

Avete visto l'ultimo trailer gameplay di FIFA 22 che presenta la tecnologia HyperMotion?