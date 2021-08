Fortnite: Ariana Grande in concerto con il Rift Tour, date e orari

Epic Games ha annunciato ufficialmente che Ariana Grande sarà il prossimo artista ad esibirsi in concerto su Fortnite con l'evento Rift Tour, confermando così i leak e i rumor dei giorni scorsi. Per l'occasione i giocatori potranno sbloccare anche una serie di ricompense esclusive a tema. L'artista suonerà dal 7 al 10 agosto 2021: ecco le date e gli orari di tutti gli appuntamenti.

Ariana Grande sarà la protagonista di una serie di spettacoli in-game, con il primo in arrivo tra pochissimi giorni, per la precisione sabato 7 agosto. I concerti in totale saranno cinque, spalmati nell'arco di tre giorni, in modo tale che tutti i giocatori possano partecipare. Epic Games consiglia di loggare all'interno del gioco un'ora prima dell'inizio di un concerto. Inoltre prima dell'arrivo di Ariana, il Rift Tour terrà impegnati i giocatori con "esperienze a tema Fortnite", accompagnate in sottofondo da una playlist di canzoni famose.

Ecco date e orari degli spettacoli di Ariana Grande del Rift Tour di Fortnite:

Sabato 7 agosto alle 00:00 ora italiana

Sabato 7 agosto alle 20:00 ora italiana

Domenica 8 agosto alle 06:00 ora italiana

Domenica 8 agosto alle 16:00 ora italiana

Lunedì 9 agosto alle 00:00 ora italiana

Ariana Grande inoltre debutterà nel Negozio e nella serie Icone, offrendovi la possibilità di ottenere il suo costume esclusivo e il dorso decorativo Piggy Smallz. Prima degli spettacoli inoltre potrete cimentarvi in una serie di sfide per sbloccare ulteriori ricompense come schermate di caricamento e spray.

Infine, i membri della Crew di Fortnite che accederanno al gioco tra le 16:00 del 5 agosto e le 16:00 del 9 agosto riceveranno l'ombrello Cavalcanuvole arcobaleno, la schermata di caricamento "Skye su nel cielo" e uno stendardo a tema Rift Tour.

Rimanendo in tema, secondo un leaker Fornite a breve si aggiornerà all'Unreal Engine 5 su PS5, Xbox Series X | S e PC.