Dead Space Remake: il game director di Assassin's Creed Valhalla è a capo dello sviluppo

Le redini dello sviluppo di Dead Space Remake è in mano a Eric Baptizat, un veterano dell'industria che in passato ha lavorato a numerosi titoli Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Valhalla, di cui ha ricoperto il ruolo di game director. La conferma è arrivata tramite il profilo LinkedIn dello stesso Baptizat.

Eric Baptizat si è unito a EA Motive all'inizio di quest'anno, dopo sedici anni di carriera presso la software house francese, per lavorare a un nuovo progetto, all'epoca, non ancora annunciato. Il coinvolgimento in un progetto di grossa portata come il remake di Dead Space era tutto sommato prevedibile, ma solo grazie al suo profilo social ora sappiamo che sta ricoprendo il ruolo di game director del rifacimento in salsa next-gen delle disavventure di Isaac Clarke.

Dead Space Remake

Come detto in apertura, il curriculum di Baptizat è decisamente ricco: game director di Assassin's Creed Valhalla, lead game designer dei capitoli Black Flag, Unity e Origins, nonché di titoli un po' meno di successo come Shaun White Skateboarding e Surf's Up.

Il team di EA Motive al lavoro su Dead Space Remake ha accolto anche altri ex-sviluppatori Ubisoft, tra cui il senior producer Philippe Ducharme (Watch Dogs Legion) e il creative director Roman Campos-Oriola (For Honor).

Rimanendo in tema, alcuni fan per l'occhio ai dettagli hanno scoperto che il sito ufficiale di Dead Space Remake cela un simpatico e inquietante easter egg.