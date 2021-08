Microsoft Flight Simulator: giocare online migliora drasticamente la grafica, il cloud fa la differenza

Potrebbe non essere un gioco adatto a tutto, ma è impossibile non ammettere che quello di Asobo Studio è un vero e proprio gioiello sotto il profilo della grafica e della tecnica. Microsoft Flight Simulator è un gioco che sfrutta in maniera intensiva i PC e le console sulle quali gira, ma anche i servizi cloud sui quali si appoggia. Con una buona connessione internet, infatti, Microsoft Flight Simulator non solo scarica in tempo reale le condizioni climatiche o il traffico aereo, ma migliora drasticamente la resa grafica del gioco.

Il video pubblicato in testa alla news del canale YouTube Cycu1 mostra i miglioramenti notevoli che si possono ottenere collegando Xbox Series X alla rete. Non si tratta di semplici correzioni, ma la mappa acquista un gran numero di dettagli in tempo reale, mostrando lo stato di fatto della città sorvolata con telemetrie più precise, la corretta posizione dei palazzi e persino migliori ombre.

Dal punto di vista del framerate vediamo che il lavoro di ottimizzazione da parte di Asobo Studio è davvero notevole, con il gioco bloccato su 30 fotogrammi al secondo, tranne in alcune situazioni più congestionate al centro di New York o le metropoli più grandi.

La recensione di Microsoft Flight Simulator ci parla di una versione console davvero ben confezionata, in grado di offrire un'esperienza di assoluto livello anche su macchine storicamente non adatte a questo genere di giochi.