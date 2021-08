Genshin Impact: un nuovo trailer mostra le abilità pirotecniche di Yoimiya

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità pirotecniche di Yoimiya, il nuovo personaggio di Genshin Impact che debutterà domani, martedì 10 agosto.

Yoimiya è un personaggio di classe Pyro e, come potrete notare nel filmato, il suo stile di combattimento ruota intorno all'uso di frecce infuocate, abilità speciali legate all'uso di fuochi artificiali e tanta allegria. Nel filmato fa anche un piccolo cameo la ninja Sayu, l'altra new entry che verrà introdotta domani su Genshin Impact e che di recente è stata protagonista di un trailer.

Yoimiya sarà disponibile da domani con il nuovo banner di Genshin Impact, Tapestry of Golden Flames. Trattandosi di un personaggio di rarità 5 stelle probabilmente saranno necessari molti tentativi prima di poterla aggiungere alla schiera dei vostri eroi giocabili. Oppure potete decidere di mettere da parte i vostri "desideri" per l'arrivo di Raiden Shogun, un nuovo personaggio svelato grazie a un video leak.

Yoimiya, Sayu e Raiden Shogun non sono le unich novità in arrivo, infatti miHoYo e Sony hanno stretto una collaborazione che porterà che porterà Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West su Genshin Impact.