Darksiders 3 arriva su Nintendo Switch a settembre

THQ Nordic ha annunciato la versione Nintendo Switch di Darksiders 3. L'avventura con protagonista Furia sarà disponibile sia in versione digitale su eShop che scatolata a partire dal 30 settembre al prezzo di 39,99 €.

La versione Nintendo Switch di Darksiders 3 include tutti i contenuti presenti su PS4, Xbox One e PC, inclusi i DLC pubblicati post-lancio, ovvero Keepers of the Void e The Crucible. Nel primo Furia deve attraversare i Varchi serpentini per eliminare un'antica minaccia, su commissione di Vulgrim. The Crucible invece introduce una modalità a ondate con tantissimi nemici da affrontare per ottenere premi e oggetti.

Un immagine di Darksiders 3 tratta dalla versione PS4

Darksiders III e un action-adventure hack and slash in cui vestirai i panni di Furia, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, e la aiuterai a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali.

Al momento THQ Nordic non ha svelato ulteriori dettagli sulla versione Nintendo Switch di Darksiders 3, come ad esempio quali performance possiamo aspettarci con il porting per la console portatile di Nintendo o se verranno introdotte funzionalità esclusive. Probabilmente ne sapremo di più mano a mano che ci avvicineremo al lancio.

