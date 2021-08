Ori the Collection per Nintendo Switch annunciato con un trailer: data di uscita e prezzo

Un trailer ha annunciato l'arrivo di Ori the Collection su Nintendo Switch. La raccolta include Ori and the Blind Forest nella versione Definitive Edition e Ori and the Will of the Wisp e sarà disponibile dal 12 ottobre. Se ancora non vi siete lasciati stregare dai titoli di Moon Studios ora non avete più scuse per rimediare.

La versione retail di Ori the Collection è preordinabile già da ora sul sito iam8bit, che potete raggiungere a questo indirizzo, al prezzo di 49,99 dollari, ma la raccolta dovrebbe arrivare nei negozi di tutto il mondo. Il pacchetto include anche le (stupende) original soundtrack digitali di entrambi i titoli e sei cartoline da collezione.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition è una nuova versione riveduta e corretta del già ottimo platform in stile metroidvania che ha stregato milioni di giocatori in tutto il mondo. Tra le novità ci sono nuove aree da esplorare, ulteriori abilità, nuove sequenze narrative, vari livelli di difficoltà e molto altro ancora.

Ori and the Will of the Wisps parte dalla formula del primo episodio per migliorarla sotto ogni aspetto. Il sistema di combattimento è stato sotto molti punti di vista rivoluzionato, con le dinamiche da metroidvania e un level design di primisso livello a caratterizzare un'esperienza di gioco memorabile.

