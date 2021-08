No More Heroes 3: 30 minuti di gameplay della folle esclusiva per Nintendo Switch

A distanza di pochi giorni dall'uscita, il folle No More Heroes 3 si mostra in 30 lunghi minuti di gameplay. Lo ha fatto durante una diretta di un canale giapponese, nel quale, ovviamente, hanno giocato la versione per Nintendo Switch del gioco. No More Heroes III, infatti, è una delle maggiori esclusive di Nintendo di questo 2021.

Nel gioco torneremo a vestire i panni di Travis Touchdown, il cacciatore di taglie protagonista della serie sin dal primo capitolo. Nel video, nonostante non si capisca molto di quanto i presentatori dicono, si possono ammirare diverse fasi del gioco, da alcuni minigiochi (in uno di questi bisogna sgorgare un water intasato), alle fasi open world della città, sinceramente piuttosto vuota.

Non mancheranno fasi di combattimento contro gli avversari più disparati, da strani alieni a gigantesche entità robotiche. Quello che si percepisce è la follia del gioco di Suda51, dalle tematiche al design, passando per l'utilizzo dei colori fluo. Sembra già ottimo il doppiaggio inglese.

Cosa e pensate? No More Heroes III arriverà su Nintendo Switch il 27 agosto.