Age of Empires 4: la closed beta inizierà il 5 agosto, disponibile solo per gli Age Insider

Age of Empire 4 si avvicina sempre di più alla fatidica data di uscita, prevista per il 28 ottobre su PC, anche attraverso l'Xbox Game Pass. Uno dei passaggi fondamentali per la pubblicazione è quello della Closed Beta, che inizierà il prossimo 5 agosto 2021 per tutti coloro che si sono iscritti al programma Age Insider. Microsoft e Relic Entertainment hanno anche annunciato tutti i contenuti che saranno disponibili all'interno della beta.

Nella beta, infatti, sarà presente l'esteso tutorial chiamato Mission Zero, saranno selezionabili quattro delle otto civiltà presenti nella versione finale del gioco (Mongolia, Impero Britannico, Sultanato di Delhi e Cina) con le quali si potrà sfidare il computer o entrare nelle lobby per giocare contro altri esseri umani.

Gli scenari disponibili saranno solo una parte di quelli che arriveranno con la versione finale del gioco. Ogni mappa, oltretutto, non sarà unica, ma potrà essere modificata attraverso specifici parametri.

La locandina della Closed Beta di Age of Empires IV

Questa fase di beta servirà agli sviluppatori per avere i primi importanti feedback sulla stabilità del codice di gioco, sul bilanciamento del gameplay e su tutta una serie di problematiche tecniche/di design in previsione della fase di open beta e successivamente del lancio. Inoltre gli sviluppatori saranno felici di sentire le vostre opinioni sul gioco.

La closed beta di Age of Empires IV sarà disponibile dal 5 al 16 agosto 2021. Avete visto il trailer che svela i combattimenti navali e la civiltà degli Abbasidi?