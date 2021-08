The Outer Worlds 2 userà l'Unreal Engine 5, stando a un annuncio lavorativo

Obsdian per The Outer Worlds 2 potrebbe utilizzare l'Unreal Engine 5, il motore grafico di Epic Games, seguendo così la scia di altri studi first party Microsoft, come The Coalition e Ninja Theory. A suggerirlo un annuncio lavorativo apparso in rete.

L'utente Twitter @klobriller ha avvistato un annuncio di lavoro pubblicato da Obsidian per la posizione di Houdini Technical Artist. Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra i requisiti per potersi candidare ci sia quello di sapersi destreggiare con l'editor dei materiali dell'Unreal Engine, inclusa le nuove funzioni della quinta iterazione.

Obsidian Entertainment è al lavoro su due GDR di grosso calibro (salvo gradite sorprese), ovvero The Outer Worlds 2 e Avowed. È molto probabile che tra i due sia proprio il primo a sfruttare l'Unreal Engine 5, visto che Avowed è in sviluppo già da anni e quindi è improbabile che gli sviluppatori abbiano deciso di cambiare il motore grafico in corso d'opera.

Annunciato con un trailer durante l'ultima edizione dell'E3 2021, The Outer Worlds 2 sarà disponibile per PC, Xbox Series X e Series S. Come tutti i titoli first party Microsoft sarà disponibile su Xbox Game Pass già dal lancio.

Rimanendo in tema, Microsoft ha annunciato la prima infornata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2021.