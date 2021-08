Microsoft presenta il nuovo Xbox Controller Aqua Shift Special Edition

Poche ore fa Microsoft ha presentato il nuovo Xbox Wireless Controller - Aqua Shift Special Edition, una nuova variante che amplia ulteriormente l'offerta dei pad del colosso di Redmond.

Il nuovo controller Aqua Shift si distingue per la sua luminosa colorazione blu cangiante e le impugnature impreziosite con un motivo a spirale. Il pad ha impugnature antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore per una presa confortevole e rilassante, la croce direzionale ibrida, il connettore jack da 3,5 mm e la tecnologia Bluetooth per giocare senza fili, insomma la dotazione standard dei pad della famiglia Xbox. È possibile usare il controller con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10, Android e iOS. Potete ammirare il controller Aqua Shift nella galleria sottostante.

Il nuovo Xbox Wireless Controller - Aqua Shift Special Edition sarà disponibile a partire dal 31 agosto al prezzo consigliato di 64,99 €. Potete preordinare già da ora il pad attraverso il sito ufficiale Microsoft a questo indirizzo.

Si tratta di una colorazione davvero particolare, che siamo sicuri farà la gioia di chi vuole quel tocco in più alla propria postazione di gioco. Che ne pensate, vi piace?

Rimanendo in casa Redmond, Microsoft ha annunciato i primi titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2021.