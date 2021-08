art of rally, trailer con la data di uscita per Xbox, Game Pass e Nintendo Switch

Funselektor Labs ha annunciato con uno spettacolare trailer la data di uscita di art of rally. Lo stiloso gioco di rally, disponibile su PC dal settembre dello scorso anno, arriverà su Xbox One e Series X|S, Xbox Game Pass e Nintendo Switch il prossimo 12 agosto 2021.

Una versione PlayStation 4 e PS5 è ancora in lavorazione, anche se non si sa ancora una data di uscita ufficiale, nonostante dovrebbe uscire entro la fine dell'estate.

art of rally è il nuovo gioco di rally creato dallo studio di Absolute Drift. Il gioco vi chiederà di gareggiare attorno al mondo attraverso ambienti colorati e stilizzati con una visuale dall'alto. L'obiettivo, come sempre, è quello di raggiungere il primo posto nelle classifiche con sfide giornaliere e settimanali divise in oltre 60 tappe dalla Finlandia alla Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania.

art of rally ha più di 50 iconiche macchine da rally, photo mode e tutto quello che serve per immortalare al meglio la passione per questo genere di gare. Cosa ve ne pare?