Far Cry 5 è gratis questo fine settimana su tutte le piattaforme

Siamo ancora a martedì, ma Ubisoft già ci fa sognare il weekend. La software house francese ha infatti annunciato che questo fine settimana Far Cry 5 sarà gratis su PC, Google Stadia, Xbox One, PS4 e tramite retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X | S.

Il periodo di prova gratuito avrà inizio giovedì 5 agosto e terminerà lunedì 9 agosto e permette di accedere a tutti i contenuti single-player e co-op. Gli orari di inizio del free weekend variano per ogni piattaforma, ecco l'elenco completo:

PC (Ubisoft Store): dal 5 agosto alle 15:00

PC (Epic Games Store): dal 5 agosto alle 19:00

PS5 e PS4: Dal 5 agosto alle 9:01

Xbox Series X | S e Xbox One: dal 5 agosto alle 9:01

Google Stadia: dal 5 agosto alle 19:00

Far Cry 5

Si tratta di un lasso di tempo piuttosto generoso, tanto che potreste perfino completare le missioni principali della storia andando con un po' di fretta. Tuttavia se volete godervi l'avventura con tutta calma, durante il weekend potete approfittare di sconti fino all'80% per acquistare Far Cry 5 in versione standard o Gold (include Far Cry 3 Remastered, il season pass e altri bonus).

