Hunter's Arena Legends: trailer di lancio per PlayStation e PC di questo battle royale

Hunter's Arena Legends è da oggi disponibile per PlayStation, PS5, anche attraverso il PS Plus, e PC. Si tratta di uno spettacolare battle royale a matrice orientale nel quale cacciatori e demoni si scontreranno per scoprire chi è il più forte. Per festeggiare Mantisco ha pubblicato un trailer di lancio.

Disponibile da tempo su Steam in versione ad Accesso Anticipato, Hunter's Arena: Legends è arrivato oggi ufficialmente su PlayStation, anche attraverso il Plus. Si tratta di un gioco che combina elementi dei GDR, dei MOBA e le meccaniche della modalità battle royale in un gioco online per un massimo di 30 persone che si scontreranno all'arma bianca e non con armi da fuoco.

Come tutti i battle royale può essere affrontato in solitaria, ma anche in terzetti, in modo da creare sinergie coi compagi per sopravanzare le squadre avversarie. In alternativa i giocatori potranno anche partecipare ad intensi combattimenti 1 contro 1.

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che Hunter's Arena: Legends ha anche l'italiano. Che ne pensate? Lo avete provato?