Hunter's Arena: Legends su PS5 via PlayStation Plus da domani, anche in italiano

Hunter's Arena: Legends sarà disponibile a partire da domani su PS5, gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, e includerà fra le lingue supportate anche l'italiano, come annunciato dal team di sviluppo su Twitter.

Uno dei giochi PS Plus di agosto 2021, il titolo sviluppato da Mantisco approderà contestualmente anche su PS4 e su PC, in quest'ultimo caso dopo un periodo in accesso anticipato su Steam.

Hunter's Arena: Legends è un battle royale per 30 giocatori ambientato nell'antico oriente, sullo sfondo di una guerra senza esclusione di colpi che viene combattuta fra Cacciatori e Demoni.

Prima di catapultarci nell'arena potremo selezionare il nostro Cacciatore da una rosa di diciassette diversi personaggi, ognuno dotato di abilità peculiari e di un equipaggiamento differente.