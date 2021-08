Diablo Immortal è stato rinviato al 2022, annuncia Activision Blizzard

Durante il documento finanziario di fine trimestre, Activision Blizzard ha annunciato che l'uscita di Diablo Immortals è stata spostata ai primi mesi del 2022, ufficialmente per rendere il titolo più interessante.

Alla base di questa generica motivazione, però, potrebbero esserci i problemi che Activision Blizzard sta avendo in questo momento.

La compagnia americana, infatti, ha appena perso il presidente J. Allen Brack, travolto dalle recenti accuse che hanno sconvolto il publisher americano. Diversi dipendenti, infatti, hanno denunciato un clima tossico all'interno della società, che avrebbe persino portato a molestie sessuali e maltrattamenti.

Un simile caos non può non aver influenzato le tempistiche di sviluppo interne di Blizzard: immaginiamo sia tutto fuorché semplice concentrarsi sul lavoro in giorni di questo tipo. L'altra motivazione potrebbe essere di carattere opportunistico: pubblicare un gioco di per sé già molto contestato in questo clima potrebbe tramutarsi facilmente in un fiasco dal quale sarebbe difficile riprendersi.

Nel report fiscale la compagnia, però, parla di generici tentativi di raggiungere un pubblico più ampio e nuove opportunità. "Diablo Immortal ha continuato a fare bene nei test, ricevendo un ottimo feedback per il suo gameplay" ha detto Activision. "Il team sta inseguendo ulteriori opportunità per rendere il titolo ancora più coinvolgente per un pubblico più ampio, con un lancio ora previsto per la prima metà del 2022."